傑尼斯生田斗真挑戰歌舞伎 精彩演出喜登紐約時報
Netflix上近日又有新話題，傑尼斯事務所旗下藝人生田斗真日前演出了日本傳統歌舞伎劇目《赤胴鈴之助》，Netflix除了將開演前90天的過程拍成紀錄片《歌、舞、伎：生田斗真》，並將這部歌舞伎劇目罕見公開在全世界160多國的播放清單。紀錄片中頗析了生田斗真的心路歷程，更邀請到小栗旬成為採訪來賓，紀錄片上線後由於題材特殊，連帶紐約時報也為之報導，展現跨越東西方的戲劇魅力。
包含《新歌舞伎。赤胴鈴之助》以及紀錄片的《歌、舞、伎：生田斗真》，已從6月中旬於Netflix上架，其中後者描述生田斗真在高中同學、歌舞伎演員尾上松也的邀請下，在90天內從無到有，籌備、學習歌舞伎與演出《赤胴鈴之助》的歷程。片中生田斗真為臉部畫上大量白色妝容、並不時展露精壯身材，最後並習得歌舞伎經典的「六方」步法，也讓專業的歌舞伎演員如中村獅童、中川七之助讚譽有加，生田斗真更自陳「感受到前所未有的興奮」。
《歌、舞、伎：生田斗真》片中除主角尾上松也讚美生田真斗「完全脫離了舒適圈、拼命地想跟上」，曾在2015年時合演《無間雙龍：這份愛才是正義》的小栗旬也讚美生田斗真，「他不曾向人表現出他有多用功，他在幕後付出了很多努力，但他不會讓人知道。他有深厚的舞台表演經驗，如此珍惜表演的他是非常有魅力的。」事實上劇目公演後，連歌舞伎演員中村獅童也讚美生田斗真的演出，肯定其對於傳統戲劇投入的熱情與專業。
傑尼斯事務所出身的生田斗真，近年除演出包含偶像劇《女大律師前男友的怪遺言》、時代劇《鐮倉殿的13人》、漫畫改編的《土龍之歌》，去年六月中並與女星清野菜名結婚、並在今年三月「升格」成人父。
也由於生田斗真原本就有舞台劇的經驗，他在官方instagram中的穿搭、肢體語言，也常以oversized但不邋遢的衣物展現出「寬鬆系」活力；例如他會以藍色花豹圖案背心搭配寬鬆長褲，或超長版的拼接白色長罩衫搭配藍色休閒褲；同時他也不時穿著搖滾樂團T恤或日本人氣動漫《新世紀福音戰士》的工裝連帽外套或T恤，展現出在合身、正裝以外，日系偶像的穿著風格。
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