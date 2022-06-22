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全家便利商店挺漁民！澎湖箱網龍虎石斑「全+1商城」限時63折開賣
全家便利商店邀全民力挺台灣在地漁民，即日起全家便利商店App「全+1商城」、電商平台「全家行動購」開賣天和鮮物「龍虎斑半月切（100g單入／3入組）」，來自於澎湖西嶼二崁外海，以純淨海水箱網飼養，無污染、無藥殘檢出， 6月24日更將開賣天和鮮物「龍虎斑全魚分切組（2,300g）」，售價1,880元，貼心分切後更方便冰箱收納，下單購買後就能到全台超過4,000間全家便利商店店舖取貨。
龍虎斑又稱珍珠斑，結合龍膽石斑結實口感與老虎斑富含膠質的魚皮特性，口感與肉質更超越野生石斑魚，無論清蒸、乾煎或紅燒都適合，全家便利商店App「全+1商城」此次販售100g單入裝與3入組兩種規格，其中100g單入原價210元、限時85折優惠價179元；3入組原價630元、限時63折優惠價399元。
為提供消費者健康安心食材、力挺臺灣優質漁產，全家便利商店第二波將於6月24日開賣天和鮮物「龍虎斑全魚分切組」，將重達3公斤的龍虎石斑，以魚排、尾排、魚頭、中骨與下巴等部位分切，可料理部分達2.3公斤，小袋真空包裝、急速低溫保鮮，維持石斑魚的完美鮮度，限時優惠價1,880元，消費者於全家便利商店App「全+1商城」下單後，即可就近選擇全家便利商店店舖取貨。
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