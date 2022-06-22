全家便利商店挺漁民！澎湖箱網龍虎石斑「全+1商城」限時63折開賣

全家便利商店邀全民力挺台灣在地漁民，即日起全家便利商店App「全+1商城」、電商平台「全家行動購」開賣天和鮮物「龍虎斑半月切（100g單入／3入組）」，來自於澎湖西嶼二崁外海，以純淨海水箱網飼養，無污染、無藥殘檢出， 6月24日更將開賣天和鮮物「龍虎斑全魚分切組（2,300g）」，售價1,880元，貼心分切後更方便冰箱收納，下單購買後就能到全台超過4,000間全家便利商店店舖取貨。

龍虎斑又稱珍珠斑，結合龍膽石斑結實口感與老虎斑富含膠質的魚皮特性，口感與肉質更超越野生石斑魚，無論清蒸、乾煎或紅燒都適合，全家便利商店App「全+1商城」此次販售100g單入裝與3入組兩種規格，其中100g單入原價210元、限時85折優惠價179元；3入組原價630元、限時63折優惠價399元。