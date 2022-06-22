快訊

疑裝備故障...S-70C反潛直升機墜毀4人送醫 海軍司令部回應了

海軍S-70C反潛直升機營區墜毀釀4傷 已知2人嚴重燒燙傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

INVINCIBLE從不讓人失望！再度攜手adidas、NEIGHBORHOOD打造限定潮鞋

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
INVINCIBLE、adidas Originals和NEIGHBORHOOD三方聯名鞋款，取材自經典Campus系列，但不同前一波的黑色，改以白色呈現。圖／INVINCIBLE提供
INVINCIBLE、adidas Originals和NEIGHBORHOOD三方聯名鞋款，取材自經典Campus系列，但不同前一波的黑色，改以白色呈現。圖／INVINCIBLE提供

INVINCIBLE為了品牌成立15周年，做了許多跨界合作，先前不僅賣起咖哩，更有與NEIGHBORHOOD（簡稱NBHD）合作的限量丹寧服飾，一開賣就被秒殺。同時還有與adidas Originals三方聯名潮鞋，更因為鞋跟後方以及鞋墊上的鳳凰爪紋，以及閃電圖案，都是睽違15年再現，充滿回憶之外更是話題滿滿。

而時隔半年，因應夏季到來，INVINCIBLE再度與NBHD合作，並推出限定T恤，不但有著經典雙刀骷髏圖樣再現，還搭配上雙方Logo以及15周年字樣，形成既具紀念又能展現個人風格的夏季單品。不僅如此，還有倍受矚目與adidas Originals三方聯名鞋款，取材自經典的Campus系列，並延續中底的閃電圖騰及鞋跟鳳凰標誌，但不同前一波的黑色，改以白色呈現。仍舊呼應INVINCIBLE擅長的異材質拼接設計，將皮革、麂皮和蛇紋皮融合在一起，增加豐富紋理變化。無論是限定T恤還是鞋款，都預計於6月25日實體店面、網路，同步開賣。

Reebok找來英國街頭品牌Maharishi推出Classic Legacy AZ Subdued潮鞋。圖／摘自Reebok facebook
Reebok找來英國街頭品牌Maharishi推出Classic Legacy AZ Subdued潮鞋。圖／摘自Reebok facebook

這一季不只有INVINCIBLE與NBHD的聯名，Reebok找來英國街頭品牌Maharishi推出Classic Legacy AZ Subdued潮鞋。Maharishi從飛行服及飛行外套的設計中汲取靈感，在經典Classic Legacy AZ鞋型輪廓上加入了Maharishi的特色，與以往使用迷彩圖案來凸顯軍事風的做法不同，而是採用棕色和黑色的混合方式。鞋款側面上Reebok字樣，也替換成Maharishi，象徵聯名商品特殊屬性。

INVINCIBLE、adidas Originals和NEIGHBORHOOD三方聯名鞋4,280元。圖／INVINCIBLE提供
INVINCIBLE、adidas Originals和NEIGHBORHOOD三方聯名鞋4,280元。圖／INVINCIBLE提供

Maharishi從飛行服及飛行外套的設計中汲取靈感，在經典Classic Legacy AZ鞋型輪廓上加入了Maharishi的特色。圖／摘自Reebok facebook
Maharishi從飛行服及飛行外套的設計中汲取靈感，在經典Classic Legacy AZ鞋型輪廓上加入了Maharishi的特色。圖／摘自Reebok facebook

三方聯名鞋款，取材自經典的Campus系列，並延續中底的閃電圖騰及鞋跟鳳凰標誌。圖／INVINCIBLE提供
三方聯名鞋款，取材自經典的Campus系列，並延續中底的閃電圖騰及鞋跟鳳凰標誌。圖／INVINCIBLE提供

INVINCIBLE和NEIGHBORHOOD聯名限定T恤2,580元。圖／INVINCIBLE提供
INVINCIBLE和NEIGHBORHOOD聯名限定T恤2,580元。圖／INVINCIBLE提供

INVINCIBLE和NEIGHBORHOOD聯名限定T恤2,580元。圖／INVINCIBLE提供
INVINCIBLE和NEIGHBORHOOD聯名限定T恤2,580元。圖／INVINCIBLE提供

品牌 adidas

延伸閱讀

《魷魚遊戲》鄭浩妍重拾模特兒工作為adidas辣秀美背、長腿

海南三亞鳳凰島曾超越北京超級豪宅 如今房價腰斬破產

Kanye West點名adidas執行長：嗆聲公然抄襲Yeezy設計 網友力挺「你不需要adidas，但他們需要你」

李智凱、楊俊瀚搶先穿！adidas x GUCCI聯名系列正式開賣

相關新聞

全家便利商店挺漁民！澎湖箱網龍虎石斑「全+1商城」限時63折開賣

全家便利商店邀全民力挺台灣在地漁民，即日起全家便利商店App「全+1商城」、電商平台「全家行動購」開賣天和鮮物「龍虎斑半...

INVINCIBLE從不讓人失望！再度攜手adidas、NEIGHBORHOOD打造限定潮鞋

INVINCIBLE為了品牌成立15周年，做了許多跨界合作，先前不僅賣起咖哩，更有與NEIGHBORHOOD（簡稱NBH...

7-ELEVEN「夏季限定SOU・SOU質感選物」推超過30款新品

SOU粉又有新貨可以買了！7-ELEVEN祭出領先日本、全球首賣優勢，自6月29日起推出夏季全新「SOU・SOU X G...

愛文芒果吃到飽 馬辣「證件中2碼」干貝、鮑魚無限吃

繼推出「大湖草莓吃到飽」、「大樹玉荷包吃到飽」等活動後，連鎖麻辣鍋「馬辣」自即日起再推出「愛文芒果吃到飽」的系列活動，不...

台北國際食品展「大山洋行」頂級歐美進口肉品、食材超吸睛

台北國際食品系列展正於南港展覽館熱鬧開展，嚴選進口歐洲、美國、加拿大、澳洲等地優質食材的大山洋行今年第6度參展，攤位上除...

逛頂級包限定店購物慾爆發 曾敬驊自曝有對象可以送？

來自比利時的頂級品牌Delvaux近日在台北BELLAVITA寶麗廣塲開設期間限定店，以比利時前衛建築師André Ja...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。