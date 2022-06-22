INVINCIBLE從不讓人失望！再度攜手adidas、NEIGHBORHOOD打造限定潮鞋

INVINCIBLE為了品牌成立15周年，做了許多跨界合作，先前不僅賣起咖哩，更有與NEIGHBORHOOD（簡稱NBHD）合作的限量丹寧服飾，一開賣就被秒殺。同時還有與adidas Originals三方聯名潮鞋，更因為鞋跟後方以及鞋墊上的鳳凰爪紋，以及閃電圖案，都是睽違15年再現，充滿回憶之外更是話題滿滿。

而時隔半年，因應夏季到來，INVINCIBLE再度與NBHD合作，並推出限定T恤，不但有著經典雙刀骷髏圖樣再現，還搭配上雙方Logo以及15周年字樣，形成既具紀念又能展現個人風格的夏季單品。不僅如此，還有倍受矚目與adidas Originals三方聯名鞋款，取材自經典的Campus系列，並延續中底的閃電圖騰及鞋跟鳳凰標誌，但不同前一波的黑色，改以白色呈現。仍舊呼應INVINCIBLE擅長的異材質拼接設計，將皮革、麂皮和蛇紋皮融合在一起，增加豐富紋理變化。無論是限定T恤還是鞋款，都預計於6月25日實體店面、網路，同步開賣。

Reebok找來英國街頭品牌Maharishi推出Classic Legacy AZ Subdued潮鞋。圖／摘自Reebok facebook

這一季不只有INVINCIBLE與NBHD的聯名，Reebok找來英國街頭品牌Maharishi推出Classic Legacy AZ Subdued潮鞋。Maharishi從飛行服及飛行外套的設計中汲取靈感，在經典Classic Legacy AZ鞋型輪廓上加入了Maharishi的特色，與以往使用迷彩圖案來凸顯軍事風的做法不同，而是採用棕色和黑色的混合方式。鞋款側面上Reebok字樣，也替換成Maharishi，象徵聯名商品特殊屬性。

INVINCIBLE、adidas Originals和NEIGHBORHOOD三方聯名鞋4,280元。圖／INVINCIBLE提供

Maharishi從飛行服及飛行外套的設計中汲取靈感，在經典Classic Legacy AZ鞋型輪廓上加入了Maharishi的特色。圖／摘自Reebok facebook

三方聯名鞋款，取材自經典的Campus系列，並延續中底的閃電圖騰及鞋跟鳳凰標誌。圖／INVINCIBLE提供

INVINCIBLE和NEIGHBORHOOD聯名限定T恤2,580元。圖／INVINCIBLE提供