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7-ELEVEN「夏季限定SOU・SOU質感選物」推超過30款新品

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN祭出領先日本、全球首賣優勢，自6月29日起推出夏季全新「SOU・SOU X Good Choices」聯名系列質感選物。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN祭出領先日本、全球首賣優勢，自6月29日起推出夏季全新「SOU・SOU X Good Choices」聯名系列質感選物。圖／7-ELEVEN提供

SOU粉又有新貨可以買了！7-ELEVEN祭出領先日本、全球首賣優勢，自6月29日起推出夏季全新「SOU・SOU X Good Choices」聯名系列質感選物，同步推出「居家布置」、「防疫夯物」、「時尚包袋」等，以經典及夏季限定新花色打造超過30款療癒新品，其中更瞄準每年500億元的寵物商機，重磅開發超可愛的寵物周邊系列，讓毛孩與主人同享SOU・SOU的時尚魅力。6月29日至7月26日活動期間可享指定商品任2件88折優惠（不含預購品)。

7-ELEVEN限定合作日本京都文創品牌SOU・SOU已邁入第3年，每波新品皆以流行花色及時尚款式創下高話題搶購，業績逐年穩定成長超過4成。為持續提供兼具實用與創新的新品，今年特別將研發觸角拓展至寵物市場，首次以經典十數限定推出多款寵物周邊，滿足寵物休憩、食飲、裝扮等全方位需求，除了有夏季限定涼感訴求的「SOUSOU多用途寵物坐墊」、「SOUSOU多功能寵物領巾」，還有美耐皿＋不鏽鋼規格的雙層「SOUSOU寵物飼料盆」，輕鬆為毛孩打造時尚居家生活。

各式風格口罩為外出必備的時尚單品，7-ELEVEN限定「SOU・SOU X Good Choices」聯名口罩銷售屢創佳績，此次包括全球首推的「康匠立體醫療口罩－SOUSOU十數白／貓」，10入盒裝售價259元，另有「康匠醫療口罩－SOU五十音歌」等6款全新夏日限定花色的醫療口罩，3入裝售價59元。

為鼓勵無痕購物（減塑）推出的時尚包袋，特別推薦可收納的4款「SOUSOU環保購物袋」，以及質感皮質提把的「SOUSOU多用途手提袋－十數黑」，力挺環保也能很時尚。

此外，近期因大眾宅家時間提升，7-ELEVEN「SOU・SOU X Good Choices」聯名系列以療癒配件強化居家布置，首推以夏日清涼色系設計的「SOUSOU陶瓷圓盤－貓／十數黃」、「SOUSOU玻璃碗2入組－十數／微笑」，其中玻璃碗適合搭配沙拉、優格等輕食使用。韓國Medi Flower監製的「MD櫻花植萃香氛護手霜－SOUSOU」，以櫻花香氛風味結合粉紅色經典十數設計罐身，為SOU粉必收藏的甜美單品。「SOUSOU復刻大毛巾－貓」為全新熱門黑貓花色、雙面針織設計，居家、辦公、運動使用都合適。

「SOUSOU陶瓷圓盤－十數黃／貓」，每款售價199元。圖／7-ELEVEN提供
「SOUSOU陶瓷圓盤－十數黃／貓」，每款售價199元。圖／7-ELEVEN提供
「SOUSOU寵物飼料盆－十數黑／十數白」，每款售價599元，6月29日上午11點起開放預購。圖／7-ELEVEN提供
「SOUSOU寵物飼料盆－十數黑／十數白」，每款售價599元，6月29日上午11點起開放預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自6月29日起推出夏季全新「SOU・SOU X Good Choices」聯名系列質感選物，以經典及夏季限定新花色打造超過30款療癒新品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自6月29日起推出夏季全新「SOU・SOU X Good Choices」聯名系列質感選物，以經典及夏季限定新花色打造超過30款療癒新品。圖／7-ELEVEN提供
「SOUSOU玻璃碗2入組－十數／微笑」，每款售價399元，6月29日上午11點起開放預購。圖／7-ELEVEN提供
「SOUSOU玻璃碗2入組－十數／微笑」，每款售價399元，6月29日上午11點起開放預購。圖／7-ELEVEN提供
「SOUSOU 延長用電源線－十數／貓」，每款售價1,090元，6月29日上午11點起開放預購。圖／7-ELEVEN提供
「SOUSOU 延長用電源線－十數／貓」，每款售價1,090元，6月29日上午11點起開放預購。圖／7-ELEVEN提供
「SOUSOU環保購物袋」，共4款，每款售價199元。圖／7-ELEVEN提供
「SOUSOU環保購物袋」，共4款，每款售價199元。圖／7-ELEVEN提供
「SOUSOU男用輕量休閒拖鞋－十數黑」、「SOUSOU女用輕量休閒拖鞋－十數白」，每款售價450元。圖／7-ELEVEN提供
「SOUSOU男用輕量休閒拖鞋－十數黑」、「SOUSOU女用輕量休閒拖鞋－十數白」，每款售價450元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自6月29日起推出夏季全新「SOU・SOU X Good Choices」聯名系列質感選物，限定飲品換上新包裝。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自6月29日起推出夏季全新「SOU・SOU X Good Choices」聯名系列質感選物，限定飲品換上新包裝。圖／7-ELEVEN提供
質感皮質提把的「SOUSOU多用途手提袋－十數黑」，售價690元。圖／7-ELEVEN提供
質感皮質提把的「SOUSOU多用途手提袋－十數黑」，售價690元。圖／7-ELEVEN提供
全球首推的「康匠立體醫療口罩－SOUSOU十數白／貓」，每款10入盒裝售價259元。圖／7-ELEVEN提供
全球首推的「康匠立體醫療口罩－SOUSOU十數白／貓」，每款10入盒裝售價259元。圖／7-ELEVEN提供
全球首推的「康匠立體醫療口罩－SOUSOU十數白／貓」，10入盒裝售價259元；另有「康匠醫療口罩－SOU五十音歌」等6款全新夏日限定花色的醫療口罩，3入裝售價59元。圖／7-ELEVEN提供
全球首推的「康匠立體醫療口罩－SOUSOU十數白／貓」，10入盒裝售價259元；另有「康匠醫療口罩－SOU五十音歌」等6款全新夏日限定花色的醫療口罩，3入裝售價59元。圖／7-ELEVEN提供
韓國Medi Flower監製的「MD櫻花植萃香氛護手霜－SOUSOU」，售價199元。圖／7-ELEVEN提供
韓國Medi Flower監製的「MD櫻花植萃香氛護手霜－SOUSOU」，售價199元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN祭出領先日本、全球首賣優勢，自6月29日起推出夏季全新「SOU・SOU X Good Choices」聯名系列質感選物。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN祭出領先日本、全球首賣優勢，自6月29日起推出夏季全新「SOU・SOU X Good Choices」聯名系列質感選物。記者陳立儀／攝影
「SOUSOU多功能寵物領巾－十數紅」，售價279元，6月29日上午11點起開放預購。圖／7-ELEVEN提供
「SOUSOU多功能寵物領巾－十數紅」，售價279元，6月29日上午11點起開放預購。圖／7-ELEVEN提供
「SOUSOU多用途寵物坐墊」，售價799元，6月29日上午11點起開放預購。圖／7-ELEVEN提供
「SOUSOU多用途寵物坐墊」，售價799元，6月29日上午11點起開放預購。圖／7-ELEVEN提供
瞄準每年500億元的寵物商機，7-ELEVEN今年重磅開發「寵物周邊」全新結構，讓毛孩與主人同享SOU・SOU的時尚魅力。圖／7-ELEVEN提供
瞄準每年500億元的寵物商機，7-ELEVEN今年重磅開發「寵物周邊」全新結構，讓毛孩與主人同享SOU・SOU的時尚魅力。圖／7-ELEVEN提供
「SOUSOU復刻大毛巾－貓」，售價399元。圖／7-ELEVEN提供
「SOUSOU復刻大毛巾－貓」，售價399元。圖／7-ELEVEN提供

寵物 口罩

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