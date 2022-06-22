7-ELEVEN「夏季限定SOU・SOU質感選物」推超過30款新品

SOU粉又有新貨可以買了！7-ELEVEN祭出領先日本、全球首賣優勢，自6月29日起推出夏季全新「SOU・SOU X Good Choices」聯名系列質感選物，同步推出「居家布置」、「防疫夯物」、「時尚包袋」等，以經典及夏季限定新花色打造超過30款療癒新品，其中更瞄準每年500億元的寵物商機，重磅開發超可愛的寵物周邊系列，讓毛孩與主人同享SOU・SOU的時尚魅力。6月29日至7月26日活動期間可享指定商品任2件88折優惠（不含預購品)。

7-ELEVEN限定合作日本京都文創品牌SOU・SOU已邁入第3年，每波新品皆以流行花色及時尚款式創下高話題搶購，業績逐年穩定成長超過4成。為持續提供兼具實用與創新的新品，今年特別將研發觸角拓展至寵物市場，首次以經典十數限定推出多款寵物周邊，滿足寵物休憩、食飲、裝扮等全方位需求，除了有夏季限定涼感訴求的「SOUSOU多用途寵物坐墊」、「SOUSOU多功能寵物領巾」，還有美耐皿＋不鏽鋼規格的雙層「SOUSOU寵物飼料盆」，輕鬆為毛孩打造時尚居家生活。

各式風格口罩為外出必備的時尚單品，7-ELEVEN限定「SOU・SOU X Good Choices」聯名口罩銷售屢創佳績，此次包括全球首推的「康匠立體醫療口罩－SOUSOU十數白／貓」，10入盒裝售價259元，另有「康匠醫療口罩－SOU五十音歌」等6款全新夏日限定花色的醫療口罩，3入裝售價59元。

為鼓勵無痕購物（減塑）推出的時尚包袋，特別推薦可收納的4款「SOUSOU環保購物袋」，以及質感皮質提把的「SOUSOU多用途手提袋－十數黑」，力挺環保也能很時尚。