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愛文芒果吃到飽 馬辣「證件中2碼」干貝、鮑魚無限吃

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
即日起針對馬辣，以及部份新馬辣、新馬辣PLUS+的門市，提供「愛文芒果吃到飽」。圖／馬辣提供
即日起針對馬辣，以及部份新馬辣、新馬辣PLUS+的門市，提供「愛文芒果吃到飽」。圖／馬辣提供

繼推出「大湖草莓吃到飽」、「大樹玉荷包吃到飽」等活動後，連鎖麻辣鍋「馬辣」自即日起再推出「愛文芒果吃到飽」的系列活動，不僅可以直接品嚐屏東在欉紅愛文芒果，還有楊枝甘露、芒果泡芙、芒果蛋糕、芒果冰淇淋等系列甜品，通通採無限提供，連部份新馬辣、新馬辣PLUS+也同步供應。另外6月30日前，凡身份證、健保卡有「2、1、7」任兩碼，還可依不同店型，加碼XXL東石巨蛤、九孔鮑魚、北海道干貝等食材吃到飽的不同優惠。

即日起所推出的「馬辣愛文芒果季」，主打屏東在欉紅愛文芒果，擁有飽滿果肉與鮮甜果汁，讓賓客可以無限享用。除此之外，還有使用愛文芒果丁、西米露、COCK-A級椰奶調製的「楊枝甘露」，以及大塊芒果果肉與卡士達醬作為內餡的「芒果泡芙」，以及滋味酸甜的「芒果慕斯蛋糕」。另外冰品櫃也提供有哈根達斯「芒果覆盆子冰淇淋」、莫凡彼「芒果冰淇淋」、「芒果牛奶冰淇淋」等芒果系甜點，滿足芒果愛好者的心。

為了提供更多粉絲品嚐芒果的機會，本次「馬辣愛文芒果季」不僅於「馬辣」的8間門市供應，也將於本無供應水果、甜點的「新馬辣經典麻辣鍋」12間門市，還有「新馬辣經典麻辣鍋Plus+」4間門市同步供應，全台共計24間門市，預計可供應至7月中旬為止（實際品項、供應截止時間依現場狀況為主）

即日起至6月30日前，2成人以上同行，提前至少一日訂位並主動告知店家參加活動，同桌其中一位出示「打滿3劑疫苗小黃卡」或是「身分證、健保卡」含有「2、1、7」任2碼，可再免費升級食材吃到飽。馬辣贈「XXL東石巨蛤」、新馬辣贈「九孔鮑魚」、新馬辣PLUS+贈「日本北海道生食級干貝」，當日參與打卡活動，還有機會抽中「2人同行1人免費券」。

活動期間，民眾可享受「愛文芒果吃到飽」。圖／馬辣提供
活動期間，民眾可享受「愛文芒果吃到飽」。圖／馬辣提供
夾入大塊愛文芒果果肉的「芒果泡芙」，同樣採無限供應。圖／馬辣提供
夾入大塊愛文芒果果肉的「芒果泡芙」，同樣採無限供應。圖／馬辣提供
全新登場的「楊枝甘露」。圖／馬辣提供
全新登場的「楊枝甘露」。圖／馬辣提供
愛文芒果季期間，將提供多種芒果系甜點。圖／馬辣提供
愛文芒果季期間，將提供多種芒果系甜點。圖／馬辣提供

芒果 吃到飽

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