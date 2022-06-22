愛文芒果吃到飽 馬辣「證件中2碼」干貝、鮑魚無限吃

繼推出「大湖草莓吃到飽」、「大樹玉荷包吃到飽」等活動後，連鎖麻辣鍋「馬辣」自即日起再推出「愛文芒果吃到飽」的系列活動，不僅可以直接品嚐屏東在欉紅愛文芒果，還有楊枝甘露、芒果泡芙、芒果蛋糕、芒果冰淇淋等系列甜品，通通採無限提供，連部份新馬辣、新馬辣PLUS+也同步供應。另外6月30日前，凡身份證、健保卡有「2、1、7」任兩碼，還可依不同店型，加碼XXL東石巨蛤、九孔鮑魚、北海道干貝等食材吃到飽的不同優惠。

即日起所推出的「馬辣愛文芒果季」，主打屏東在欉紅愛文芒果，擁有飽滿果肉與鮮甜果汁，讓賓客可以無限享用。除此之外，還有使用愛文芒果丁、西米露、COCK-A級椰奶調製的「楊枝甘露」，以及大塊芒果果肉與卡士達醬作為內餡的「芒果泡芙」，以及滋味酸甜的「芒果慕斯蛋糕」。另外冰品櫃也提供有哈根達斯「芒果覆盆子冰淇淋」、莫凡彼「芒果冰淇淋」、「芒果牛奶冰淇淋」等芒果系甜點，滿足芒果愛好者的心。

為了提供更多粉絲品嚐芒果的機會，本次「馬辣愛文芒果季」不僅於「馬辣」的8間門市供應，也將於本無供應水果、甜點的「新馬辣經典麻辣鍋」12間門市，還有「新馬辣經典麻辣鍋Plus+」4間門市同步供應，全台共計24間門市，預計可供應至7月中旬為止（實際品項、供應截止時間依現場狀況為主）