台北國際食品展「大山洋行」頂級歐美進口肉品、食材超吸睛

台北國際食品系列展正於南港展覽館熱鬧開展，嚴選進口歐洲、美國、加拿大、澳洲等地優質食材的大山洋行今年第6度參展，攤位上除了吸睛的招牌火腿牆，並主打GREATER OMAHA大奧瑪哈冷藏頂級牛肉、Star Ranch Angus牧場之星安格斯黑牛，現場還展示了市場罕見的頂級JOSELITO小何賽7年熟成帶骨伊比利火腿，是今年參展的重頭戲。

大山洋行總經理林和曄表示，GREATER OMAHA大奧瑪哈冷藏頂級牛肉來自美國中西部的內布拉斯加州，擁有絕佳的放牧地理環境與氣候條件，同時位於美國玉米帶中心，提供牛隻育肥的主食來源，成就最佳的美國頂級優質牛肉，嬌嫩鮮紅的精肉間泛著大理石紋的油花繁點，包括頂級冷藏極佳級（PRIME）、冷藏特選級（CHOICE）美國牛肉皆為產地直送冷藏空運來台，維持最佳品質。Star Ranch Angus牧場之星安格斯黑牛全品項則以美國USDA CHOICE特選等級供應，勻稱不繁雜的油花紋理與脂香淋漓，滿足不同餐廳與饕客的需求。

大山洋行獨家引進的JOSELITO小何賽伊比利火腿，享有「全世界最好的火腿」美名，熟成火腿窖座落於西班牙薩拉曼卡省Guijuelo（吉胡耶羅）小鎮，自1986年起成為第一個西班牙伊比利火腿DO認證產區，乾燥的環境與僅採用海鹽緩慢滲透，使伊比利火腿的鹽度降低，口感特別甜潤，尤其是色澤濃郁紅潤的JOSELITO IBERICO HAM，有著溫暖橡果芬芳，被喻為美食界的寶玉，近90%的米其林二星、三星餐廳指定使用。

林和曄指出，一般業界常見的伊比利火腿以3年熟成居多，JOSELITO小何賽伊比利火腿以4年熟成起跳，而最極致的7年熟成火腿，挑選14公斤以上重量勻稱後腿，佐以天然海鹽緩緩滲透，有別於4年熟成火腿的淡雅鮮香，7年熟成火腿更加溫潤馥郁，堪稱極品。

大山洋行的熱銷明星商品「豪野鴨」油脂豐富、肉質細嫩，更適合法式料理、中式烤鴨等，包括法式鴨胸、嚴選功夫鴨腿等都現身展場。除了頂級肉品之外，大山洋行也引進ITALIATARTUFI藝塔精選義大利松露系列產品，包括夏季黑松露片、黑松露海鹽、鯷魚5%特級松露醬等；另有義大利、法國、荷蘭進口起司。