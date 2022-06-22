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台北國際食品展「大山洋行」頂級歐美進口肉品、食材超吸睛

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
大山洋行於台北國際食品系列展攤位展出市場罕見的頂級JOSELITO小何賽7年熟成帶骨伊比利火腿。記者沈昱嘉／攝影
大山洋行於台北國際食品系列展攤位展出市場罕見的頂級JOSELITO小何賽7年熟成帶骨伊比利火腿。記者沈昱嘉／攝影

台北國際食品系列展正於南港展覽館熱鬧開展，嚴選進口歐洲、美國、加拿大、澳洲等地優質食材的大山洋行今年第6度參展，攤位上除了吸睛的招牌火腿牆，並主打GREATER OMAHA大奧瑪哈冷藏頂級牛肉、Star Ranch Angus牧場之星安格斯黑牛，現場還展示了市場罕見的頂級JOSELITO小何賽7年熟成帶骨伊比利火腿，是今年參展的重頭戲。

大山洋行總經理林和曄表示，GREATER OMAHA大奧瑪哈冷藏頂級牛肉來自美國中西部的內布拉斯加州，擁有絕佳的放牧地理環境與氣候條件，同時位於美國玉米帶中心，提供牛隻育肥的主食來源，成就最佳的美國頂級優質牛肉，嬌嫩鮮紅的精肉間泛著大理石紋的油花繁點，包括頂級冷藏極佳級（PRIME）、冷藏特選級（CHOICE）美國牛肉皆為產地直送冷藏空運來台，維持最佳品質。Star Ranch Angus牧場之星安格斯黑牛全品項則以美國USDA CHOICE特選等級供應，勻稱不繁雜的油花紋理與脂香淋漓，滿足不同餐廳與饕客的需求。

大山洋行獨家引進的JOSELITO小何賽伊比利火腿，享有「全世界最好的火腿」美名，熟成火腿窖座落於西班牙薩拉曼卡省Guijuelo（吉胡耶羅）小鎮，自1986年起成為第一個西班牙伊比利火腿DO認證產區，乾燥的環境與僅採用海鹽緩慢滲透，使伊比利火腿的鹽度降低，口感特別甜潤，尤其是色澤濃郁紅潤的JOSELITO IBERICO HAM，有著溫暖橡果芬芳，被喻為美食界的寶玉，近90%的米其林二星、三星餐廳指定使用。

林和曄指出，一般業界常見的伊比利火腿以3年熟成居多，JOSELITO小何賽伊比利火腿以4年熟成起跳，而最極致的7年熟成火腿，挑選14公斤以上重量勻稱後腿，佐以天然海鹽緩緩滲透，有別於4年熟成火腿的淡雅鮮香，7年熟成火腿更加溫潤馥郁，堪稱極品。

大山洋行的熱銷明星商品「豪野鴨」油脂豐富、肉質細嫩，更適合法式料理、中式烤鴨等，包括法式鴨胸、嚴選功夫鴨腿等都現身展場。除了頂級肉品之外，大山洋行也引進ITALIATARTUFI藝塔精選義大利松露系列產品，包括夏季黑松露片、黑松露海鹽、鯷魚5%特級松露醬等；另有義大利、法國、荷蘭進口起司。

台北國際食品系列展將於南港展覽館展出至6月25日，6月25日開放一般民眾購票參觀，門票300元，可現場購買大山洋行包裝肉品、食材，或可洽「大山線上」（https://www.instagram.com/dashine2u_tw/）、大山洋行官網（https://www.da-shine.com.tw/index.php）。

台北國際食品系列展大山洋行攤位主打GREATER OMAHA大奧瑪哈冷藏頂級牛肉、Star Ranch Angus牧場之星安格斯黑牛。記者沈昱嘉／攝影
台北國際食品系列展大山洋行攤位主打GREATER OMAHA大奧瑪哈冷藏頂級牛肉、Star Ranch Angus牧場之星安格斯黑牛。記者沈昱嘉／攝影
Star Ranch Angus牧場之星安格斯黑牛的特色為勻稱不繁雜的油花紋理與脂香淋漓。圖／大山洋行提供
Star Ranch Angus牧場之星安格斯黑牛的特色為勻稱不繁雜的油花紋理與脂香淋漓。圖／大山洋行提供
大山洋行引進ITALIATARTUFI藝塔精選義大利松露系列產品。記者沈昱嘉／攝影
大山洋行引進ITALIATARTUFI藝塔精選義大利松露系列產品。記者沈昱嘉／攝影
大山洋行總經理林和曄。記者沈昱嘉／攝影
大山洋行總經理林和曄。記者沈昱嘉／攝影
大山洋行總經理林和曄。記者沈昱嘉／攝影
大山洋行總經理林和曄。記者沈昱嘉／攝影
「豪野鴨」是大山洋行的熱銷明星商品之一。記者沈昱嘉／攝影
「豪野鴨」是大山洋行的熱銷明星商品之一。記者沈昱嘉／攝影
GREATER OMAHA大奧瑪哈冷藏頂級牛肉是大山洋行本次參展主打品項。記者沈昱嘉／攝影
GREATER OMAHA大奧瑪哈冷藏頂級牛肉是大山洋行本次參展主打品項。記者沈昱嘉／攝影
大山洋行於台北國際食品系列展展出一系列頂級歐美進口肉品、食材。記者沈昱嘉／攝影
大山洋行於台北國際食品系列展展出一系列頂級歐美進口肉品、食材。記者沈昱嘉／攝影
大山洋行於台北國際食品系列展展出多項歐美進口頂級肉品、食材。記者沈昱嘉／攝影
大山洋行於台北國際食品系列展展出多項歐美進口頂級肉品、食材。記者沈昱嘉／攝影

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