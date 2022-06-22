逛頂級包限定店購物慾爆發 曾敬驊自曝有對象可以送？

來自比利時的頂級品牌Delvaux近日在台北BELLAVITA寶麗廣塲開設期間限定店，以比利時前衛建築師André Jacqmain作品為空間靈感，整體裝潢完美結合柔嫩的奶油色與耀眼的金色調，搭配玻璃圓頂灑落的陽光及室內噴泉裝置，讓人別有一番身處歐州的錯覺。在開幕當天，品牌特別邀請藝人謝欣穎、李沐與曾敬驊出席，分別搭配不同款式的包款，演繹秋冬優雅姿態。

經歷一整年拍片行程的曾敬驊透露，自己很享受出席時尚活動的放鬆氛圍：「我平常沒什麼購物，錢大部分都花在吃上面，但今天很有消費慾望，有看中幾款想買來犒賞自己。」面對Delvaux幾乎十萬起跳的單價，他也表示沒問題：「這和我工作的勞累程度是可以相呼應的，而且雖然以往對精品沒有太大興趣，但參加許多活動後發現精品不是天天背，可以當禮物、經典收藏，或是帶出國拍拍美照，留個紀念也不錯。」家裡有3個姊姊的他說自己有很多可以送包的女生對象，但考量到一次買3個的可觀價錢，只好連忙說：「說到要做到，但還是輪流一年送一個好了。」

平常很關注環保議題的李沐透露，她挑選包包考量的重點會是要能用很久：「要有一種命中註定的感覺！」她很欣賞謝欣穎示範的Leather Mastery系列冷冽灰Brillant PM Enlaced手袋，「這麼經典的包包同時又有一直推出各種變化，真的很厲害。」

這次Delvaux期間限定店內陳列出品牌非常完整的商品系列，走進店內可以先看到幾款經典包款身影、歷史介紹，包括Brillant手袋、Tempête手袋等等，另一區則是展出以比利時著名超現實主義藝術家René Magritte作品靈感打造的Magritte系列，還有可愛的拍照裝置。此外，更少不了今年秋冬最新作品，包括採用全新Leather D皮革工藝打造的Brillant手袋、以Taurillon皮革製成的Pin Swing手袋等等。