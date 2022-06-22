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世上最美義大利Mille Miglia千里賽 蕭邦連續35年贊助

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
蕭邦品牌大使Romain Dumas配戴Mille Miglia 2022 Race Edition腕表。圖／蕭邦提供
蕭邦品牌大使Romain Dumas配戴Mille Miglia 2022 Race Edition腕表。圖／蕭邦提供

義大利Mille Miglia千里賽，因沿途風景優美，加上參賽的都是歷史上富有盛名的高級骨董汽車，被認為是世界上最美麗的輝煌賽事。2022年是1927年創立的Mille Miglia千里賽第40度舉辦，也是瑞士精品品牌蕭邦（Chopard）連續第35年擔任比賽的世界贊助商和官方計時。賽事於6月15日起至18日於義大利落幕，今年共有63家汽車製造商製造的404輛賽車參與，繼去年回歸原賽事中經常使用的逆時針路線後，2022年的賽車沿順時針方向行駛1,609公里（1,005羅馬英里）的路線。

今年蕭邦照例於比賽前一天的晚宴上，與品牌大使、傳奇車手傑基伊克斯（Jacky Ickx）一起推出了兩款Mille Miglia 2022 Race Edition腕表。蕭邦品牌聯席總裁 Karl-Friedrich Scheufele今年也是第34次參加此次比賽，Scheufele家族的1955 Mercedes Benz 300 SL，因其亮眼的草莓紅色而為賽道上最廣為人知的車款。蕭邦車隊由Jacky Ickx掌舵、Karl-Friedrich Scheufele的女兒卡羅琳-瑪麗 (Caroline-Marie)擔任副駕，這是她繼2019年後第二次參加1000 Miglia。

今年的路線布雷西亞往加爾達湖出發，沿途經過薩洛和西爾米奧內的水邊小鎮，然後前往曼圖亞，並在Cervia-Milano Marittima的第一個停靠站過夜。次日經著名的山頂共和國諾爾恰前往羅馬，第三天向北迴程，從內陸行駛到錫耶納的中途點，然後轉向西繞行維亞雷焦的海岸，然後向北東北前往海拔1,000多米的Passo della Cisa，然後從山的另一邊下降並前往帕爾馬過夜停留，最後一天返回布雷西亞。

1000 Miglia 2022賽事日前於義大利舉辦。圖／蕭邦提供
1000 Miglia 2022賽事日前於義大利舉辦。圖／蕭邦提供
蕭邦聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele與品牌大使Jacky Ickx在出發前合影。圖／蕭邦提供
蕭邦聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele與品牌大使Jacky Ickx在出發前合影。圖／蕭邦提供
蕭邦品牌聯席總裁Karl-Friedrich Scheufele駕駛他的Mercedes-Benz 300SL。圖／蕭邦提供
蕭邦品牌聯席總裁Karl-Friedrich Scheufele駕駛他的Mercedes-Benz 300SL。圖／蕭邦提供
Paolo Stella配戴Mille Miglia 2022 Race Edition腕表。圖／蕭邦提供
Paolo Stella配戴Mille Miglia 2022 Race Edition腕表。圖／蕭邦提供
蕭邦車隊於出發前合影。圖／蕭邦提供
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