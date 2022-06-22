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住趣淘抽曼谷來回機票！7月壽星折1千、線上訂房抽紅包
訴求活力冒險飯店趣淘漫旅─台南，歡慶開幕6周年，推出周年慶系列活動，住宿優惠再享折抵外，7月入住還有機會獲得台南趣淘漫旅住宿券、品牌精品等，獎項即刮即中，最大獎為台北曼谷來回機票。
凱撒飯店連鎖旗下的趣淘漫旅─台南，6月24日至6月30日推出暖身活動「趣淘6周年─紅包666」，於活動頁面登入臉書帳號即可參加活動，每組帳號限參加乙次，最高有機會抽中線上紅包666元，可立即折抵官網住房專案。
此外，與趣淘漫旅─台南同為7月生日的壽星，於生日當天入住，可立即折抵1,000元。
7月1日至7月31日周年慶期間入住趣淘漫旅─台南，即贈送「趣淘6周年大獎刮起來」刮刮抽獎卡乙張，有機會立即獲得台南趣淘漫旅住宿券、品牌精品等多項好禮，人人有獎，獎項即刮即中；還可於次月參加抽獎活動，有機會抽中台北曼谷來回機票。
更多優惠資訊可查趣淘漫旅台南官網：https://tainan.chamcham.com.tw/
訂房專線：06-5753333
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