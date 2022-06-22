《赤島》香港鮮浪潮電影節放映取消 導演公開連結觀賞

「高雄拍」影像創作獎助計畫扶植創作的短片《赤島》，原訂今日要在「香港鮮浪潮電影節」放映，確定因未能在放映前取得「核准證明書」或「拒絕核准證明書」而取消。導演吳季恩稍早前公開全片連結，供觀眾於網路上收看 https://vimeo.com/722476798。

主辦單位公布節目「10台灣金馬高雄精選（2）」，其中一部短片《赤島》現因「電影、報刊及物品管理辦事處」未能在放映前發出「核准證明書」或「拒絕核准證明書」，故取消在兩場節目中放映該片，同一節目中之其餘四部短片將如常放映。

「想像是會成真的。」吳季恩說，《赤島》是一部想像威權統治下的未來，人民被禁言禁思考，甚至是限制記憶。而就在確確實實的現在，這部片無法在香港的鮮浪潮影展放映，被港府刻意推遲了放映許可證的發放，如同被剝除了觀看與討論的機會。

高雄市副市長史哲、高雄市文化局與高雄市電影館，也轉發力挺導演與短片。吳季恩說，但思想是自由的，觀看也應該是如此。