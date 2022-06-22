快訊

《ELLE》總編輯楊茵絜病逝 名作家楊渡哀悼愛女：謝謝妳給我的快樂

公衛學者估6月疫情進入平原期 莊人祥：對疫情走向樂觀

國民黨公布高雄市長第二份民調 第一名不是柯志恩是「他」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MIDO美度表攜手Red Bull懸崖跳水賽 27米高沒在怕！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Ocean Star海洋之星天文台認證600米腕表特別版，59,500元。圖 / MIDO提供
Ocean Star海洋之星天文台認證600米腕表特別版，59,500元。圖 / MIDO提供

炎熱的夏季總是讓人難受，好想跑去海灘或水邊遊玩。而除了深潛、衝浪之外，具有高難度的跳水則並非人人可及。美度（MIDO）日前與「紅牛懸崖跳水全球系列賽（Red Bull Cliff Diving World Series ）」合作，除了將巴黎鐵塔當成絕美跳水背景，更推薦了Ocean Star海洋之星600米潛水表，成為勇氣、挑戰的絕佳「伴手」。

在6月18日舉辦的比賽中，共有合計男、女性24位選手參加，其中MIDO的品牌好友Alessandro de Rose和Jonathan Paredes也在比賽中展現出卓越技巧和熱情，從27米高的跳台上一躍而下；同時跳水台邊除了有紅牛Red Bull的醒目字樣，更出現了搶眼的MIDO Ocean掛鐘，精確計時、也顯示了時間的流轉。

為慶祝品牌「靈感源於建築」的精神美學邁向20周年，MIDO特別推出了Ocean Star海洋之星天文台認證600米腕表特別版，展現工藝、壯闊與深邃的三者合一。新款腕表除了防水性能推向強悍的600米規格，表殼側邊並具有專業的排氦氣閥，可避免表款從水深處返回水平面時機芯內氣體可能的膨脹變化，表款機芯並通過瑞士天文台認證。

43.5毫米的精鋼表殼再經過DLC的「黑化」處理，而Caliber 80機芯並具備了抗磁性的矽游絲，同時擺輪與夾板都具備Si標誌，表款除了精鋼鍊帶另附贈橡膠表帶一條，因而在日常中耐磨實用、在海灘邊輕便舒適，訂價則為59,500元。

除了將巴黎鐵塔當成絕美跳水背景，MIDO更推薦了Ocean Star海洋之星600米潛水表，成為勇氣、挑戰的絕佳「伴手」。圖 / MIDO提供
除了將巴黎鐵塔當成絕美跳水背景，MIDO更推薦了Ocean Star海洋之星600米潛水表，成為勇氣、挑戰的絕佳「伴手」。圖 / MIDO提供
防水性能可達600米的表款，表殼側邊並具備排氦氣閥，機芯也通過瑞士天文台認證，一次滿足精準、專業多種需求。圖 / MIDO提供
防水性能可達600米的表款，表殼側邊並具備排氦氣閥，機芯也通過瑞士天文台認證，一次滿足精準、專業多種需求。圖 / MIDO提供
跳水台邊同時有著搶眼的MIDO掛鐘與Red Bull字樣標誌。圖 / MIDO提供
跳水台邊同時有著搶眼的MIDO掛鐘與Red Bull字樣標誌。圖 / MIDO提供

品牌 腕表

延伸閱讀

CITIZEN就是愛綠色！PROMASTER腕表換新裝陪你冒險去

G-Shock招牌表款祭出夏季新色 「青藍」、幾何迷彩都上手

輕量化強悍 浪琴表、萬國表IWC新款腕表「鈦」硬派

海灘驚見「腰斬鯊魚」切面完整民眾嚇壞 死因成謎網憂：附近恐有巨型怪物

相關新聞

高爾宣用它與音樂交心！「麥卡倫經典調酒月」開跑

每一款經典調酒背後都有一個非凡的故事，因此，誕生了Old Fashioned、Whisky Sour、Manhattan...

住趣淘抽曼谷來回機票！7月壽星折1千、線上訂房抽紅包

訴求活力冒險飯店趣淘漫旅─台南，歡慶開幕6周年，推出周年慶系列活動，住宿優惠再享折抵外，7月入住還有機會獲得台南趣淘漫旅...

職人手作就是細緻！10大手工訂製沙發讓你舒爽躺平

家要住得舒適，除了需要根據自身的喜好進行室內裝潢，挑選實用又耐看的家具更是不能馬虎！不論是親朋好友來家裡作客，還是和家人一起在飯後閒話家常，客廳裡的「沙發」都扮演著舉足輕重的角色，上好的材料搭上細緻的縫線，手工沙發親膚的觸感讓大家舒適依靠，放下手機、專心享受與親友共度的珍貴美好時光

《赤島》香港鮮浪潮電影節放映取消 導演公開連結觀賞

「高雄拍」影像創作獎助計畫扶植創作的短片《赤島》，原訂今日要在「香港鮮浪潮電影節」放映，確定因未能在放映前取得「核准證明...

MIDO美度表攜手Red Bull懸崖跳水賽 27米高沒在怕！

炎熱的夏季總是讓人難受，好想跑去海灘或水邊遊玩。而除了深潛、衝浪之外，具有高難度的跳水則並非人人可及。美度（MIDO）日...

NBA總冠軍勇士封王遊街 一哥Curry戴卡地亞抱金盃

金州勇士不負眾望摘下今年NBA總冠軍賽冠軍，是這個西區強隊8年來第4度奪冠。日前隊伍於舊金山舉辦慶功遊行，主帥柯瑞（St...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。