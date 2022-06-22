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MIDO美度表攜手Red Bull懸崖跳水賽 27米高沒在怕！
炎熱的夏季總是讓人難受，好想跑去海灘或水邊遊玩。而除了深潛、衝浪之外，具有高難度的跳水則並非人人可及。美度（MIDO）日前與「紅牛懸崖跳水全球系列賽（Red Bull Cliff Diving World Series ）」合作，除了將巴黎鐵塔當成絕美跳水背景，更推薦了Ocean Star海洋之星600米潛水表，成為勇氣、挑戰的絕佳「伴手」。
在6月18日舉辦的比賽中，共有合計男、女性24位選手參加，其中MIDO的品牌好友Alessandro de Rose和Jonathan Paredes也在比賽中展現出卓越技巧和熱情，從27米高的跳台上一躍而下；同時跳水台邊除了有紅牛Red Bull的醒目字樣，更出現了搶眼的MIDO Ocean掛鐘，精確計時、也顯示了時間的流轉。
為慶祝品牌「靈感源於建築」的精神美學邁向20周年，MIDO特別推出了Ocean Star海洋之星天文台認證600米腕表特別版，展現工藝、壯闊與深邃的三者合一。新款腕表除了防水性能推向強悍的600米規格，表殼側邊並具有專業的排氦氣閥，可避免表款從水深處返回水平面時機芯內氣體可能的膨脹變化，表款機芯並通過瑞士天文台認證。
43.5毫米的精鋼表殼再經過DLC的「黑化」處理，而Caliber 80機芯並具備了抗磁性的矽游絲，同時擺輪與夾板都具備Si標誌，表款除了精鋼鍊帶另附贈橡膠表帶一條，因而在日常中耐磨實用、在海灘邊輕便舒適，訂價則為59,500元。
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