職人手作就是細緻！10大手工訂製沙發讓你舒爽躺平

回到家就要躺在沙發上慵懶放鬆！

家要住得舒適，除了需要根據自身的喜好進行室內裝潢，挑選實用又耐看的家具更是不能馬虎！不論是親朋好友來家裡作客，還是和家人一起在飯後閒話家常，客廳裡的「沙發」都扮演著舉足輕重的角色，上好的材料搭上細緻的縫線，手工沙發親膚的觸感讓大家舒適依靠，放下手機、專心享受與親友共度的珍貴美好時光～

你在猶豫要添購哪款手工沙發嗎？今天就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你來看台灣販售10大手工沙發，想要拉近你與家人的距離，讓家成為真正的溫暖港灣，一張好的沙發不可或缺！

image source:Facebook／Horia 赫里亞手工訂製沙發

No.1 赫里亞手工訂製沙發

說到台灣知名手工沙發品牌，就會讓許多消費者聯想到「赫里亞手工訂製沙發」！赫里亞自從沙發自有工廠成立以來，長期秉持「品質造就品味」的精神，從皮沙發、布沙發到貓抓布沙發，量身訂做凝聚家人情感的細緻沙發。

赫里亞挑選國際頂標素材，使用質地較為堅硬的柳安實木、北美松木作為骨架，8到10條高碳鋼S彈簧、定位線串連讓受力平衡，沙發填充物則使用乳膠海綿、高密度泡綿、絲綿，依照消費者個人喜好調整軟硬程度，同時也確保透氣性、散熱性等功能，搭配高耐力奈米沙發底部與表面細緻的車縫線，最後經過工廠嚴密品管制度、全台SGS無毒害及坐墊結構測試，讓消費者能夠在兼具美感與品質的條件下，挑選適合自己的手工沙發～



赫里亞手工沙發也深受許多名人喜愛，像是家中飼養兩隻愛貓的網紅PEETA營養健身葛格就選用赫里亞瓦倫西亞分子貓抓布，碰到髒汙可簡單用清水擦拭，5年結構保固也讓他在臉書大力推薦「需要訂製沙發，一定要去找赫里亞試試看！」

網友實際到門市體驗後也留言大力推薦「實在驚艷，沙發好美又好舒服，還有完美客製化，貓抓布真的深得我心，很適合寵物家庭，高貴不貴、整體CP值很高」、「久經尋覓終於找到命定沙發！躺下就不想起身的感受」。

image source:Facebook／Horia 赫里亞手工訂製沙發

No.2 坐又銘

抱著座右銘代表人生信仰的核心精神，手工沙發品牌「坐又銘」用匠心職人的手工工藝，透過尺寸、材質、顏色等客製化調整，期望替每位客人打造出一張耐久坐仍不減舒適性的手工沙發，所有材料與黏著劑均通過SGS無毒無甲醛最高規格認證，兼顧手工製作環節下，設計出符合人體工學的質感沙發。



部落客實際到坐又銘實體門市體驗後分享心得，「像我們這樣的小家庭真的很需要善用空間，就可以找他們來特別訂製適合的尺寸，沙發布的材質也很親膚，舒服的讓我們忍不住摸來摸去」。

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image source: 坐又銘

No.3 肯尼斯訂製沙發

肯尼斯也是網友熱議的手工沙發品牌之一！在地師傅逾20年精心製作扎實耐用且兼具時尚感的沙發，從客戶反饋的經驗改良腰靠厚度、背靠設計高度與大腿支撐長度，採用堅固的柳安實木和密集黑皮帶打底，沙發本體採用高密度泡綿，並選用高級貓抓皮皮革，最後根據個人喜好規劃出符合不同家庭的客製化沙發。

網友對於肯尼斯訂製沙發也給予高度評價，「老闆很熱情實在，重點是價格很實惠，還是我夢寐以求的大沙發～」、「實品做出來品質很好又耐用，也會教怎麼保養，是很值得推薦的店家」。



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No.4 馬鈴薯沙發工廠

成立於1989年的「馬鈴薯沙發」累積33年沙發製作與銷售經驗，轉型成經營自有品牌後，仍致力於產品品質把關，不論是從椅架、內品用料、面料材質，還是牛皮選色、剪裁、縫製、編製成品的一條龍服務，該品牌主打用最實在的價格帶給客人最好的品質。



馬鈴薯沙發在PTT論壇也引發鄉民討論，家中有2歲小孩的家庭就分享馬鈴薯沙發服務不錯，「很多項目也都可以客製化，包含長度、椅腳、泡棉等，收費都很透明，更可以搭配裝潢選擇喜歡的款式」。

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No.5 Mountain Living

來自新加坡的Mountain Living從2013年插旗台灣，旗下匯聚世界各地的家具品牌，還灌注工藝細節與質量，希望傳遞認真對待生活與尊重環境意識的態度，將大自然美學融合於日常生活之中。

其中Mountain Living獨家代理VERZELLONI義大利手工沙發，由15位經驗豐富的老工匠用傳統工藝精心設計，親自把關人體工學、舒適度、包覆性及面料品質，提供消費者500多種花色、材質布料與皮革進行選擇，網友實際到門市試坐後也留下心得，「設計理念和風格能滿足對質感、耐久性、設計感有較高期待的原木傢俱愛好者」。

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No.6 胖胖手工沙發

如果你也是貓奴，那麼你一定對「胖胖手工沙發」這個品牌不陌生！胖胖手工沙發從一間只有三人成立的工廠，中途開啟打造寵物沙發的道路，不只推出專屬貓咪使用的可愛沙發，就連奴才坐的沙發在這裡也買得到！

胖胖手工沙發目前仍維持尺寸高度客製，因為每張沙發的大小不同，所以剪布、裁切需要耗費更多心力製作，骨架也會委由師傅親手挑選釘裝，加上頭枕架住頸部、腰枕包覆背部的「台式沙發美學」，也讓買過的網友大讚「你們的沙發不只好坐還好睡，耐用好清潔而且價格實惠」。



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No.7 晶華傢俱

晶華傢俱希望帶給消費者居家美學夢想，引進歐洲現代、古典、法式等不同風格的家具，希望藉由平易近人的價格，提供顧客最好的優質產品，



其中晶華傢俱為義大利品牌Nicoline台灣總代理，採用高品質皮革，主打天然染料不傷家人肌膚，沙發表面上細微的毛孔都是經過專業匠人手工均勻染色，消費者可投其所好選擇符合人體工學的Canalettto全牛皮電動沙發、優雅高挑腳座Tenerife全牛皮L型功能沙發或可調整頭枕椅背的Tiziano全牛皮功能沙發。

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image source: 晶華傢俱

No.8 GAGU北歐家具工廠

「買家具是一件很幸福的事！」GAGU北歐家具工廠累積35年經驗，嚴格把關每件商品的製作過程，像是MARSHMALLOW貓抓布沙發椅背採用人體工學角度設計，頭枕的部分則使用羽絨填充，即便不小心弄髒也可以整套拆下來清洗，消費者還能選擇西班牙貓抓布或以色列貓抓布搭配。

目前GAGU北歐家具工廠在全台提供新北五股、汐止、桃園楊梅、台中西屯、台南仁德共5間門市試坐體驗，網友踴躍評價「現場沙發款式很多」、「坐到完全不想起來，還可以做跳色各種客製化超讚」。

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image source: GAGU北歐家具工廠

No.9 沙發先生家居

沙發先生家居前身為「卡羅傢俱製造廠」，隨著科技網路發展於2016年創立自有品牌，以貓先生和黑色代表色作為品牌識別形象，希望能帶領消費者跳脫傳統呆板的家具思維，走向創新色彩又不失年輕的精品家具設計，在聆聽顧客需求後直接由沙發工廠製作。

像是「Connie康尼」為客製化沙發，有別於傳統樣式添加圓形元素，扶手結構也經過特殊設計，添加多個置物擺放空間，針對家裡裝潢設計風格提供選色建議，另外像是預算、個人考量還能更換棉麻布、比利時貓抓布、涼感貓抓布、頂級涼感布材質，顧客實際試坐後推薦「連跨腳的腳椅都可以客製化，萬萬沒有想到現在的沙發產業那麼進步」。

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No.10 iSofa愛沙發

台灣本土手工沙發工廠「愛沙發」擁有超過30年以上經驗的老師傅，主打從設計、打版到製作，每個步驟都講求細節與品質，親手一針一線縫製而成一座座手工沙發，透過自產自銷、All in one的服務，提供消費者安全舒適的客製化居家沙發。



愛沙發工廠選材也指定使用進口柳安木實木與北美松木實木，以橡膠黑皮帶打底，內部則使用高密度泡棉，堅持設計全拆洗式的手工沙發，品牌更是強調沙發原料皆通過SGS無毒、無甲醛檢驗，大方提供沙發結構10年保固、泡棉五金5年保固、面料1年保固，背枕羽絨永久免費填充，讓消費者有感表示「全區可拆洗這點真的有打動我們！」

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2019年06月07日至2022年06月06日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『手工沙發』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統