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NBA總冠軍勇士封王遊街 一哥Curry戴卡地亞抱金盃

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Stephen Curry配戴卡地亞Santos de Cartier藍色腕表。圖／摘自IG、卡地亞提供
Stephen Curry配戴卡地亞Santos de Cartier藍色腕表。圖／摘自IG、卡地亞提供

金州勇士不負眾望摘下今年NBA總冠軍賽冠軍，是這個西區強隊8年來第4度奪冠。日前隊伍於舊金山舉辦慶功遊行，主帥柯瑞（Stephen Curry）配戴了卡地亞（CARTIER）今年最新的深藍色Santos de Cartier腕表，配襯深藍色的「BACK AGAIN」4冠紀念T恤出席並接受媒體訪問。這款藍色的表款是以精鋼鑄造，配PVD塗層表圈，表冠鑲嵌一顆刻面藍色合成尖晶石；「QuickSwitch」快拆系統，除柯瑞配戴的藍色橡膠表帶之外隨附不需工具即可調整長度的「SmartLink」精鋼表鍊。

造型方正的Santos de Cartier早在1904年誕生，是風靡全球逾百年的經典，也是品牌第一款搭配皮革表帶配戴在手腕上的飛行表。表殼雋永迷人的造型和柔中帶剛的比例，源自巴黎艾菲爾鐵塔的四個角，表圈上並裝飾外露螺釘，是為這款腕表最大的特色。在百年後的今年，Santos de Cartier換上了方便現代人出入不同場合的快拆表帶設計與自製自動上鍊機械機芯，演繹品牌與時俱進的設計美學。

Stephen Curry配戴卡地亞Santos de Cartier藍色腕表。圖／摘自IG @nba
Stephen Curry配戴卡地亞Santos de Cartier藍色腕表。圖／摘自IG @nba
Santos de Cartier腕表大型款，精鋼表殼配PVD 塗層表圈、卡地亞1847 MC型工作坊精製自動上鍊機械機芯，可更換式金屬表鍊及橡膠表帶，23萬元。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier腕表大型款，精鋼表殼配PVD 塗層表圈、卡地亞1847 MC型工作坊精製自動上鍊機械機芯，可更換式金屬表鍊及橡膠表帶，23萬元。圖／卡地亞提供
Stephen Curry配戴卡地亞Santos de Cartier藍色腕表。圖／摘自IG @warriors
Stephen Curry配戴卡地亞Santos de Cartier藍色腕表。圖／摘自IG @warriors
Stephen Curry配戴卡地亞Santos de Cartier藍色腕表。圖／摘自IG @nba
Stephen Curry配戴卡地亞Santos de Cartier藍色腕表。圖／摘自IG @nba
Stephen Curry配戴卡地亞Santos de Cartier藍色腕表。圖／摘自IG @warriors
Stephen Curry配戴卡地亞Santos de Cartier藍色腕表。圖／摘自IG @warriors
Santos de Cartier腕表大型款，精鋼表殼配PVD 塗層表圈、卡地亞1847 MC型工作坊精製自動上鍊機械機芯，可更換式金屬表鍊及橡膠表帶，23萬元。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier腕表大型款，精鋼表殼配PVD 塗層表圈、卡地亞1847 MC型工作坊精製自動上鍊機械機芯，可更換式金屬表鍊及橡膠表帶，23萬元。圖／卡地亞提供

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