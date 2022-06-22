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NBA總冠軍勇士封王遊街 一哥Curry戴卡地亞抱金盃
金州勇士不負眾望摘下今年NBA總冠軍賽冠軍，是這個西區強隊8年來第4度奪冠。日前隊伍於舊金山舉辦慶功遊行，主帥柯瑞（Stephen Curry）配戴了卡地亞（CARTIER）今年最新的深藍色Santos de Cartier腕表，配襯深藍色的「BACK AGAIN」4冠紀念T恤出席並接受媒體訪問。這款藍色的表款是以精鋼鑄造，配PVD塗層表圈，表冠鑲嵌一顆刻面藍色合成尖晶石；「QuickSwitch」快拆系統，除柯瑞配戴的藍色橡膠表帶之外隨附不需工具即可調整長度的「SmartLink」精鋼表鍊。
造型方正的Santos de Cartier早在1904年誕生，是風靡全球逾百年的經典，也是品牌第一款搭配皮革表帶配戴在手腕上的飛行表。表殼雋永迷人的造型和柔中帶剛的比例，源自巴黎艾菲爾鐵塔的四個角，表圈上並裝飾外露螺釘，是為這款腕表最大的特色。在百年後的今年，Santos de Cartier換上了方便現代人出入不同場合的快拆表帶設計與自製自動上鍊機械機芯，演繹品牌與時俱進的設計美學。
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