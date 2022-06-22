譽台農產品質媲美日本 陳吉仲：目標價格要以日本為準

中國大陸因為檢出兩岸都禁用的藥物為由，禁止台灣石斑魚外銷中國大陸，外銷轉內銷，全台開始吃石斑魚。農委會主委陳吉仲今天表示，全世界農業技術台灣最好，品質安全管控最優，他也說，台灣生產的產品品質媲美日本產品，但價格總是日本一半，未來品質不僅要超過日本，價格也要以日本產品為水準。

「2022年台北國際食品展覽會台灣館」今開幕，陳吉仲說，台北國際事品展媲美東京食品展，台灣館也是展區最亮麗的館，103家業者提供給國內外消費者，優質的台灣農產品。

陳吉仲說，台灣館內產出的農產品等同台灣最佳農漁畜產品的代表，全世界台灣農業生產技術最好，安全品質管控最好，符合產銷履歷、有機的有七八萬公頃，檢驗合格率百分之百，全世界哪個國家農藥登記使用百分之百、肥料也是百分之百，背後的生產管理部分、包括全世界的防疫，台灣可以到世界動物衛生組織(OIE)分享。

陳吉仲說，台灣農產品走向國際舞台，大家生產安全管理做好，食品加工做到盡善盡美，這時可以大量採購優質農產品；台灣農漁畜產品可以媲美日本，但價格總是日本的一半，台灣農漁畜產品不僅要超過日本，價格也要以日本為水準。

他說，台灣館附近有加拿大館、美國館、立陶宛館，這些市場都可以交互合作，明天，將會與立陶宛農業部次長將會討論進一步合作，他也說，國際貿易不能不符合國際規範。