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除生魚片外 農委會說日本要推中價位石斑魚這樣吃
中國大陸對台下石斑魚禁令，國內外又要開始吃起「愛國石斑」、「民主石斑」，國人看中日本市場，但產業對日本市場呈現保留態度，農委會表示，除了高價的冰鮮的龍膽石斑以外，這次被禁運大宗的龍虎斑，日本市場還沒有突破，未來會走平價連鎖店銷售的方式，雙軌並行。
業界人士說，日本石斑魚有野生、也有養殖，走的是日本料亭的高級料理路線，並非一般超市銷售。
農委會國際處長林家榮表示，現在最主力的龍虎斑、還沒辦法賣到日本去，到日本去的龍膽石斑生魚片及、高價位的，還是能希望突破龍虎班賣到日本，會跟當地壽司店合作，若能突破市場，價格不會像龍膽石斑這麼高，已經有日本的連鎖壽司店談這件事，若龍虎斑能突破，希望可以不用這麼高，一般的連鎖壽司店，可以考慮用石斑產品。
他表示，也不一定是做成握壽司，炸魚排也是一種可能。
林家榮說，高價冰鮮生魚片還是要繼續推廣，冷凍的，要做魚排、魚片的另外一個市場，不會一個國家只能走一個價位的東西，現在要突破比較中價位的魚，會再跟日本溝通。
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