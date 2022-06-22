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柯南回歸藏壽司！21款扭蛋登場 滿額再送墊板、筆記本

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
聯名「藏壽司x名偵探柯南」系列扭蛋，將於6月30日至7月31日於藏壽司全台店鋪限時開扭。圖／藏壽司提供
聯名「藏壽司x名偵探柯南」系列扭蛋，將於6月30日至7月31日於藏壽司全台店鋪限時開扭。圖／藏壽司提供

柯南第25部劇場版電影「名偵探柯南：萬聖節的新娘」即將於6月30日正式上映。來自日本的「藏壽司」再度攜手柯南，應景同步推出21款聯名合作扭蛋，包括有軟膠吊飾、徽章等不同品項，另外7月6日起，消費滿額還可獲贈柯南墊板、筆記本等週邊，適合粉絲通通蒐集回家。

獨家聯名「藏壽司x名偵探柯南」系列扭蛋，將於6月30日至7月31日於藏壽司全台店鋪限時開始，粉絲在首映日就可以開扭。本次共推出21款獨家期間限定扭蛋，包括5款軟膠吊飾、8款徽章以及8款立體透明貼。軟膠吊飾乃是主角團角色換上日本藏壽司原宿旗艦店制服並戴上球帽的造型，而徽章則是Q版角色搭配招牌餐點，各有不同特色。

除了系列扭蛋外，聯名雙方還將再推出滿額贈禮活動。7月6日起，凡當日單筆消費滿1,000元，並追蹤官方粉絲頁，就可兌換「名偵探柯南電影情境墊板」1個，共有4種款式隨機發送，全台限量9,400組。7月14日起，同樣消費滿1000元並追蹤官方IG，就可獲得Q版角色筆記本，共有共有4種款式隨機發送，全台限量9,400組。

針對喜愛嘗鮮的民眾，6月24日至6月30日期間，藏壽司也限時推出「鮪美賞味祭」，以鮪魚為首，推出7款品項。其中「奢華三鮮」集結蟹肉、鮪魚、鮭魚，帶來多種滿足。另外還有鮪魚龍田揚醬拌烏龍麵、溢滿松葉蟹鮪魚、鮭魚卵海膽牛肉等不同選擇，每盤40元起。

「藏壽司x名偵探柯南」系列扭蛋，包含有5款軟膠吊飾、8款徽章以及8款立體透明貼。圖／藏壽司提供
「藏壽司x名偵探柯南」系列扭蛋，包含有5款軟膠吊飾、8款徽章以及8款立體透明貼。圖／藏壽司提供
活動期間消費滿額並完成任務，就可獲得「名偵探柯南電影情境墊板」。圖／藏壽司提供
活動期間消費滿額並完成任務，就可獲得「名偵探柯南電影情境墊板」。圖／藏壽司提供
藏壽司限時推出「鮪美賞味祭」，共有7款品項。圖／藏壽司提供
藏壽司限時推出「鮪美賞味祭」，共有7款品項。圖／藏壽司提供
8款立體透明貼，適合粉絲蒐集。圖／藏壽司提供
8款立體透明貼，適合粉絲蒐集。圖／藏壽司提供
5款聯名橡膠吊飾，乃是主角團角色換上日本藏壽司原宿旗艦店制服的造型。圖／藏壽司提供
5款聯名橡膠吊飾，乃是主角團角色換上日本藏壽司原宿旗艦店制服的造型。圖／藏壽司提供

柯南 壽司

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