CITIZEN就是愛綠色！PROMASTER腕表換新裝陪你冒險去

盛夏到來就是運動表的旺季，想要挑選一款陪著你上山下海冒險的表款，今年絕對不可錯過綠色設計。像是CITIZEN在其ROMASTER系列中，便以「橄欖綠」為主調，分別打造兩款潛水表及一款賽車風格計時碼表；西班牙品牌AUDAZ則是利用Marine Master遠洋大師表款為基礎，推出綠色款，凸顯夏日風情。

本來就以戶外活動需求而生的CITIZEN PROMASTER系列，今年品牌以城市冒險為主題，利用橄欖綠替有「煙灰缸」暱稱的限量BJ8057-17X 300公尺專業潛水表和BN0157-11X腕表，以及滿滿賽車風格的CB5037-17X表款，換上新裝。其中的BJ8057-17X表款，具備48毫米大表徑，並在底蓋上鐫刻潛水頭盔，呼應了冒險精神；而CB5037-17X腕表，搭載E660光動能全球電波對時機芯，並於表殼與計時按把裝飾了GIP碳灰色，呈現多角度打磨，讓整體視覺感更為豐富。

AUDAZ順應潮流，讓旗下的Marine Master遠洋大師表款，也換上綠色外衣，同時規格升級，防水深度達到300公尺，一樣具備彩色陶瓷旋轉表圈。圖／昊峰AJTIME Taiwan提供

而AUDAZ過去就曾有Pacific Blue T25和Sea Armour兩大系列表款，讓品牌收穫了最超值潛水表的封號，因為具備了防水深度達到200公尺、陶瓷表圈，完全就是消費者想要的規格，售價卻不到2萬元。於是，今年AUDAZ也順應潮流，讓旗下的Marine Master遠洋大師表款，也換上綠色外衣，同時規格升級，防水深度達到300公尺，一樣具備彩色陶瓷旋轉表圈，還使用了獨特的多邊形來設計，底蓋還裝飾座頭鯨圖案，訂價17,000元有找，放眼市場也很少見。

CITIZEN PROMASTER系列BJ8057-17X腕表，精鋼表殼，台灣限量50只，約23,900元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN PROMASTER系列BN0157-11X腕表，精鋼表殼，台灣限量100只，約13,900元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN PROMASTER系列CB5037-17X腕表，精鋼表殼，台灣限量100只，約27,800元。圖／CITIZEN提供