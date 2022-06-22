快訊

具俊曄、大S婚禮照首度曝光！刺青婚戒閃瞎眾人

低調千億富豪少主掌南山 尹崇堯騎機車上學、結婚只擺一桌

台中高壓電線跳脫！海線5區今早逾4萬戶大停電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

CITIZEN就是愛綠色！PROMASTER腕表換新裝陪你冒險去

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
CITIZEN在ROMASTER系列中，以「橄欖綠」為主調，分別打造兩款潛水表及一款賽車風格計時碼表。圖／CITIZEN提供
CITIZEN在ROMASTER系列中，以「橄欖綠」為主調，分別打造兩款潛水表及一款賽車風格計時碼表。圖／CITIZEN提供

盛夏到來就是運動表的旺季，想要挑選一款陪著你上山下海冒險的表款，今年絕對不可錯過綠色設計。像是CITIZEN在其ROMASTER系列中，便以「橄欖綠」為主調，分別打造兩款潛水表及一款賽車風格計時碼表；西班牙品牌AUDAZ則是利用Marine Master遠洋大師表款為基礎，推出綠色款，凸顯夏日風情。

本來就以戶外活動需求而生的CITIZEN PROMASTER系列，今年品牌以城市冒險為主題，利用橄欖綠替有「煙灰缸」暱稱的限量BJ8057-17X 300公尺專業潛水表和BN0157-11X腕表，以及滿滿賽車風格的CB5037-17X表款，換上新裝。其中的BJ8057-17X表款，具備48毫米大表徑，並在底蓋上鐫刻潛水頭盔，呼應了冒險精神；而CB5037-17X腕表，搭載E660光動能全球電波對時機芯，並於表殼與計時按把裝飾了GIP碳灰色，呈現多角度打磨，讓整體視覺感更為豐富。

AUDAZ順應潮流，讓旗下的Marine Master遠洋大師表款，也換上綠色外衣，同時規格升級，防水深度達到300公尺，一樣具備彩色陶瓷旋轉表圈。圖／昊峰AJTIME Taiwan提供
AUDAZ順應潮流，讓旗下的Marine Master遠洋大師表款，也換上綠色外衣，同時規格升級，防水深度達到300公尺，一樣具備彩色陶瓷旋轉表圈。圖／昊峰AJTIME Taiwan提供

而AUDAZ過去就曾有Pacific Blue T25和Sea Armour兩大系列表款，讓品牌收穫了最超值潛水表的封號，因為具備了防水深度達到200公尺、陶瓷表圈，完全就是消費者想要的規格，售價卻不到2萬元。於是，今年AUDAZ也順應潮流，讓旗下的Marine Master遠洋大師表款，也換上綠色外衣，同時規格升級，防水深度達到300公尺，一樣具備彩色陶瓷旋轉表圈，還使用了獨特的多邊形來設計，底蓋還裝飾座頭鯨圖案，訂價17,000元有找，放眼市場也很少見。

CITIZEN PROMASTER系列BJ8057-17X腕表，精鋼表殼，台灣限量50只，約23,900元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN PROMASTER系列BJ8057-17X腕表，精鋼表殼，台灣限量50只，約23,900元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN PROMASTER系列BN0157-11X腕表，精鋼表殼，台灣限量100只，約13,900元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN PROMASTER系列BN0157-11X腕表，精鋼表殼，台灣限量100只，約13,900元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN PROMASTER系列CB5037-17X腕表，精鋼表殼，台灣限量100只，約27,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN PROMASTER系列CB5037-17X腕表，精鋼表殼，台灣限量100只，約27,800元。圖／CITIZEN提供

AUDAZ Marine Master系列表款，精鋼表殼搭配陶瓷表圈，機械機芯，約16,800元。圖／昊峰AJTIME Taiwan提供
AUDAZ Marine Master系列表款，精鋼表殼搭配陶瓷表圈，機械機芯，約16,800元。圖／昊峰AJTIME Taiwan提供

品牌 腕表

延伸閱讀

范少勳低調放閃？黑色西裝襯金髮 巧搭轉運珠寶

官網限定酷灰純色！HUBLOT零時差開放全球搶購全新時計

「巧克力」女孩怎麼搭？小威廉絲三種造型 閃耀露一手

G-Shock招牌表款祭出夏季新色 「青藍」、幾何迷彩都上手

相關新聞

柯南回歸藏壽司！21款扭蛋登場 滿額再送墊板、筆記本

柯南第25部劇場版電影「名偵探柯南：萬聖節的新娘」即將於6月30日正式上映。來自日本的「藏壽司」再度攜手柯南，應景同步推...

除生魚片外 農委會說日本要推中價位石斑魚這樣吃

中國大陸對台下石斑魚禁令，國內外又要開始吃起「愛國石斑」、「民主石斑」，國人看中日本市場，但產業對日本市場呈現保留態度，...

台中悅樂X中央書局 「文學裡的味道」住一晚折1,300

國旅補助將於7月15日開跑，台中悅樂旅店7月1日至12月31日與中央書局共同合作推出「文學裡的味道住房專案」，雙人房3,...

石門水庫溪洲旅遊服務區營運延後 咖啡廳7月1日先試營運

桃園市石門水庫溪洲旅遊服務區原預定7月1日營運，受疫情影響、工程延後，規畫桃禧漫遊露營區、遊客服務中心及轉運站，無法如期...

CITIZEN就是愛綠色！PROMASTER腕表換新裝陪你冒險去

盛夏到來就是運動表的旺季，想要挑選一款陪著你上山下海冒險的表款，今年絕對不可錯過綠色設計。像是CITIZEN在其ROMA...

范少勳低調放閃？黑色西裝襯金髮 巧搭轉運珠寶

范少勳近日演出新片《初戀慢半拍》，號稱今年最浪漫的電影，並被選為2022台北電影節開幕片。范少勳並在instagram秀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。