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范少勳低調放閃？黑色西裝襯金髮 巧搭轉運珠寶

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
范少勳近日宣傳新片，除身穿黑色西裝，更頂著一頭金髮、展現出中性的率性氣質。 圖 / 翻攝自 ig
范少勳近日宣傳新片，除身穿黑色西裝，更頂著一頭金髮、展現出中性的率性氣質。 圖 / 翻攝自 ig

范少勳近日演出新片《初戀慢半拍》，號稱今年最浪漫的電影，並被選為2022台北電影節開幕片。范少勳並在instagram秀出帥照，除身穿黑色西裝，更頂著一頭金髮、展現出中性的率性氣質。

《初戀慢半拍》是由曾拍攝《一頁台北》的導演陳駿霖所執導，並由柯震東、范少勳擔當主演，日前於台北舉辦記者會時，范少勳除了一身成套、彈性腰身設計的黑色西裝，但在低調的細節處戴上伯爵新款Possession珠寶耳環與Polo腕表、低調「放閃」；同時范少勳更在ig中留言：「舒服的午後時光，就像初戀一樣。」感性不忘宣傳新片。

身為伯爵「風格大使」的范少勳，今年四月初時便曾出席品牌年度高級珠寶發表，手上並戴上百萬價值的珠寶陀飛輪腕表。而本次他搭配的PIAGET Possession系列18K白金鑽石單圈耳環則是2022年度新品，以18K白金鑲嵌共13單顆圓形切割鑽石，訂價58,000元，另有三圈式設計同樣鑲鑽則為16萬6,000元，該系列並以可轉動式的設計，為配戴者帶來轉運、好運的聯想。

此外他手上的伯爵藍精鋼自動上鍊腕表，42毫米的精鋼表殼具有藍色璣刻雕飾面盤，銀色時標蹦飾以夜光塗層。其表殼採用形中形（shape in shape）的設計手法，外圓、內側則為枕形，加上優雅的藍色面盤，映襯出范少勳的紳士氣息。機芯採用自動上鍊機芯，訂價則為38萬3,000元。

范少勳並在ig中留言：「舒服的午後時光，就像初戀一樣。」感性不忘宣傳新片。圖 / 翻攝自 ig
范少勳並在ig中留言：「舒服的午後時光，就像初戀一樣。」感性不忘宣傳新片。圖 / 翻攝自 ig
PIAGET Possession系列18K白金鑽石三圈耳環，16萬6,000元。圖 / PIAGET提供
PIAGET Possession系列18K白金鑽石三圈耳環，16萬6,000元。圖 / PIAGET提供
PIAGET的伯爵藍精鋼自動上鍊腕表，42毫米、精鋼、時間顯示、自動上鍊機芯，38萬3,000元。圖 / PIAGET提供
PIAGET的伯爵藍精鋼自動上鍊腕表，42毫米、精鋼、時間顯示、自動上鍊機芯，38萬3,000元。圖 / PIAGET提供
范少勳出席新片宣傳記者會時，雖然一身黑但在細節搭配上閃耀珠寶，低調「放閃」。圖 / 翻攝自ig、PIAGET提供（合成圖）
范少勳出席新片宣傳記者會時，雖然一身黑但在細節搭配上閃耀珠寶，低調「放閃」。圖 / 翻攝自ig、PIAGET提供（合成圖）

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