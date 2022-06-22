范少勳低調放閃？黑色西裝襯金髮 巧搭轉運珠寶

范少勳近日演出新片《初戀慢半拍》，號稱今年最浪漫的電影，並被選為2022台北電影節開幕片。范少勳並在instagram秀出帥照，除身穿黑色西裝，更頂著一頭金髮、展現出中性的率性氣質。

《初戀慢半拍》是由曾拍攝《一頁台北》的導演陳駿霖所執導，並由柯震東、范少勳擔當主演，日前於台北舉辦記者會時，范少勳除了一身成套、彈性腰身設計的黑色西裝，但在低調的細節處戴上伯爵新款Possession珠寶耳環與Polo腕表、低調「放閃」；同時范少勳更在ig中留言：「舒服的午後時光，就像初戀一樣。」感性不忘宣傳新片。

身為伯爵「風格大使」的范少勳，今年四月初時便曾出席品牌年度高級珠寶發表，手上並戴上百萬價值的珠寶陀飛輪腕表。而本次他搭配的PIAGET Possession系列18K白金鑽石單圈耳環則是2022年度新品，以18K白金鑲嵌共13單顆圓形切割鑽石，訂價58,000元，另有三圈式設計同樣鑲鑽則為16萬6,000元，該系列並以可轉動式的設計，為配戴者帶來轉運、好運的聯想。