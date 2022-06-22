性感泳裝露出大腿根部 星二代瑪格麗特主演香奈兒廣告

時尚圈這幾年最受矚目的星二代瑪格麗特庫利 (Margaret Qualley)，擁有和媽媽安蒂麥道威爾（Andie MacDowell）一樣的知性文藝氣質，又正值27歲青春年華，可以俏皮可愛、也可以自信率性。近日由她主演的香奈兒2022 COCO BEACH系列的廣告正式曝光，在充滿愜意度假氛圍的地中海，她穿戴此系列的服飾與配件，在夕陽、閃爍粼粼波光的水面、礁岩的陪襯下，展現自在灑脫的夏日時尚氣息。

2022 COCO BEACH系列廣告由澳洲攝影師Lachlan Bailey掌鏡拍攝，捕捉瑪格麗特庫利時而悠閒慵懶、時而活潑歡愉的身影。海邊的景色是那麼樸實卻令人嚮往，呼應著香奈兒經典不敗的黑白色調、菱格紋等元素的特質。瑪格麗特庫利穿著黑色連身泳衣，側身處的幻象珍珠綁帶裝飾在性感設計中注入典雅與雋永質感，交織菱格紋羅緞飾帶的黑色大型提包，也縫綴滿嘉柏麗香奈兒女士鍾愛的珍珠元素。

香奈兒標誌性的斜紋軟呢在此系列經過重新詮釋，變身宛如毛巾布般極致輕盈的夏日布料。白色鑲邊斜紋軟呢黑長褲輕盈擺動，搭配珍珠裝飾比基尼上衣，火辣又優雅。粉色與珊瑚色交織的黑白格紋洋裝、襯衫外套與綁帶短裙，透過粉嫩色調呈現輕盈感，另外還有斜紋軟呢紋路質感的印花平織布泳裝，則選擇用藍色與米色表露柔和之美。

COCO BEACH系列當初推出的宗旨其實就是為了致敬香奈兒女士對海邊、陽光與大自然的熱愛，同時不失現代人重視的實用性。本次形象廣告也強調夏日必備單品的穿搭，例如黑色單車褲配襯簡單的比基尼上衣、大容量托特包和飾有許多雙C logo標誌的皮革涼鞋。