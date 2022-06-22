身份證有「8」送肉串＋飲料！銀座杏子韓式炸豬排上市

在眾多的異國料理中，日式料理、韓式料理總是特別受到台灣消費者的青睞。來自日本的「銀座杏子日式豬排」自即日起推出夏日限定、具有日式風格的「柚子椒鹽熟成里肌豬排」，還有「韓式草蝦熟成腰內豬排」、「韓式海大蝦腰內豬排」等融合日韓特色的新品。另外為慶祝登台8週年，即日起凡身份證有「8」的數字，點購新品套餐就可獲贈「野菜炸肉串＋飲品1杯」，總價值150元，不論身份證字號、生日、地址均可適用。

2014年登台的銀座杏子豬排，主打道地的日式豬排料理，目前在全台共有23間門市，南港Citylink店也將於7月1日正式開幕。此次新推出的「柚子椒鹽熟成里肌豬排」，使用了九州特產的「柚子胡椒」入饌，帶來清香又辛辣的風味。所謂的「柚子胡椒」並非胡椒粉，而是日本柚子皮混合青辣椒及鹽製成，擁有「日本辣味之王」的美譽。藉由柚子胡椒與里肌豬排的搭配，再灑上椒鹽提昇風味，具有開胃的層次口感，每份370元。

受到韓綜、韓劇影響，韓國料理也成為台灣人熟悉的異國料理，其中又以「韓式炸雞」最具人氣。銀座杏子豬排本次使用韓式炸雞中經典的「韓式洋釀」為元素，將蜂蜜、寡糖與多種蔬果調製的韓式洋釀醬搭配豬排，再搭配手掌大的肥豬蝦，推出「韓式海大蝦熟成腰內豬排」，帶來海陸雙重享受，每套550元。另外還有搭配草蝦的「韓式草蝦熟成腰內豬排」可供選擇，每份440元。