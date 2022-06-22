最美書店行動辦公室！台灣第二間SHARE LOUNGE進駐南港

蔦屋書店的共享空間品牌「SHARE LOUNGE」在日本已有14間，而海外首家SHARE LOUNGE就在台灣，由潤泰集團引進台灣首家SHARE LOUNGE松山店在2021年8月開幕，在書店裡的質感行動工作室或享受吃到飽的閱讀量，都獲得不少人喜愛。現在潤泰集團預計今年7月再度拓點台灣第2間SHARE LOUNGE，位置就座落於TSUTAYA BOOKSTORE南港店。

「SHARE LOUNGE」功能相當多元，像是松山店110個座位因座位設置各有不同功能，可以當作位於書店裡的行動辦公室、朋友聚會聊天的場域或是想要獨處盡情閱覽書籍的個人空間，使用者也可自由切換工作、閱讀、聊天模式。在使用時間內，肚子餓了、渴了，都可隨時自取SHARE LOUNGE提供的多樣化輕食、零食以及咖啡、茶飲。

位於CITYLINK南港店2樓的SHARE LOUNGE南港店，同樣提供由質感家具所裝飾的舒適空間，並與WIRED CHAYA茶屋共同合作，場域內除了具備插座電源、超高速Wi-Fi之外，也提供像是手機充電器、檯燈、印表機等各項工作便利的設施。針對長時間的使用者，可選購附設於書店內的WIRED CHAYA茶屋餐點、飲品及甜點，並享優惠價格。

SHARE LOUNGE南港店共享空間計費方式與松山店相同，一小時方案180元、延長30分鐘90元，一日640元，若預計停留超過3個小時就可選擇一日方案最划算，台灣每小時的定價約是日本的7折。早鳥優惠也在規劃中，預計開幕時推出。