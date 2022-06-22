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最美書店行動辦公室！台灣第二間SHARE LOUNGE進駐南港
蔦屋書店的共享空間品牌「SHARE LOUNGE」在日本已有14間，而海外首家SHARE LOUNGE就在台灣，由潤泰集團引進台灣首家SHARE LOUNGE松山店在2021年8月開幕，在書店裡的質感行動工作室或享受吃到飽的閱讀量，都獲得不少人喜愛。現在潤泰集團預計今年7月再度拓點台灣第2間SHARE LOUNGE，位置就座落於TSUTAYA BOOKSTORE南港店。
「SHARE LOUNGE」功能相當多元，像是松山店110個座位因座位設置各有不同功能，可以當作位於書店裡的行動辦公室、朋友聚會聊天的場域或是想要獨處盡情閱覽書籍的個人空間，使用者也可自由切換工作、閱讀、聊天模式。在使用時間內，肚子餓了、渴了，都可隨時自取SHARE LOUNGE提供的多樣化輕食、零食以及咖啡、茶飲。
位於CITYLINK南港店2樓的SHARE LOUNGE南港店，同樣提供由質感家具所裝飾的舒適空間，並與WIRED CHAYA茶屋共同合作，場域內除了具備插座電源、超高速Wi-Fi之外，也提供像是手機充電器、檯燈、印表機等各項工作便利的設施。針對長時間的使用者，可選購附設於書店內的WIRED CHAYA茶屋餐點、飲品及甜點，並享優惠價格。
SHARE LOUNGE南港店共享空間計費方式與松山店相同，一小時方案180元、延長30分鐘90元，一日640元，若預計停留超過3個小時就可選擇一日方案最划算，台灣每小時的定價約是日本的7折。早鳥優惠也在規劃中，預計開幕時推出。
SHARE LOUNGE南港店首次推出「個室」租用，有視訊會議需求或是考試衝刺的學生族群們更能夠於半開放個室中集中精神，另有大型會議室也備有智慧型電視及簡報相關用品供多人實體集會時使用。
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