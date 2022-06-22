快訊

網家獲利衰退 董事長詹宏志：今年不改善 我薪資變成0

史丹佛研究：新冠腦霧與化療腦相似 即便輕症也會在大腦引起發炎反應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

恐龍熱潮統霸全台！會動的恐龍化石7月現身臺中中山堂

聯合新聞網／ 聯合數位文創
女主角娜莉成功安撫霸王龍媽媽。圖／AM創意提供
女主角娜莉成功安撫霸王龍媽媽。圖／AM創意提供

由AM創意製作，聯合數位文創共同主辦，全台最大、人氣最高的恐龍家庭音樂劇「Musical TARU!恐龍復活了！」今年夏天再掀恐龍熱浪！各方恐龍輪番上陣，台中公車站的恐龍彩繪、電影院恐龍重返螢幕，史上最熱門的恐龍音樂劇也即將登場！巨型恐龍化石偶和精彩歌舞演出，經歷四回巡演仍然場場爆滿。2021年「Musical TARU!恐龍復活了！」台中場受疫情影響延期，睽違一年，終於將在7/23-24震撼台中中山堂。

高雄演出口碑爆棚，媽媽激動落淚分享

今年三月「Musical TARU!恐龍復活了！」於高雄衛武營結束演出，立即傳出熱烈迴響。滿台的歌舞場面，活靈活現的恐龍帶動現場孩子歡笑不止。到了霸王龍母子細膩情感的轉折，更飽賺全場熱淚。觀眾激動直呼：「超乎想像的細膩與深刻的感動！中西的巧妙融合，超越時空與古文明的交錯，把親情詮釋到淋漓盡致。」

埃及豔后和其他復活展品與志工團相遇。圖／AM創意提供
埃及豔后和其他復活展品與志工團相遇。圖／AM創意提供

恐龍復活了三度席捲臺中，今夏最適親子共賞音樂劇

AM創意2020年首次席捲臺中，獲得大小朋友滿座支持。2021年受邀至台中科學博物館「尋找恐龍大作戰」演出，再次感受到臺中觀眾的熱情！充滿異域風情的埃及艷后、博學風趣的博物館館長，在月黑風高的科博館中，一同和觀眾找尋可愛呆萌的厚頭龍。在7月中山堂的演出，全劇組已迫不及待、蓄勢待發。歡迎全家大小，首次走進劇場或是二刷，這個暑假最適合親子共賞的音樂劇，千萬不能錯過！

「Musical TARU!恐龍復活了！」 Tixfun售票網熱售中，演出詳情請查詢AM創意官網官網。

恐龍 音樂劇

延伸閱讀

「桃園熱氣球嘉年華」絢麗光雕噴火秀閃耀夜空　週末限定視聽覺饗宴

桃園熱氣球嘉年華今開幕 上午138人登上熱氣球

評價兩極！娛樂大片《侏羅紀世界：統霸天下》 值得進戲院看大銀幕

線上也要恐龍大爆發！《異域龍潮》多人對戰對抗壞壞恐龍 2023年登場

相關新聞

身份證有「8」送肉串＋飲料！銀座杏子韓式炸豬排上市

在眾多的異國料理中，日式料理、韓式料理總是特別受到台灣消費者的青睞。來自日本的「銀座杏子日式豬排」自即日起推出夏日限定、...

又一家熄燈！捷運六張犁站「老木咖啡」6月27日說再見

位在台北捷運六張犁站旁的深夜咖啡館，被網友形容「像回到老木家自在伸展」的老木咖啡，將在6/27熄燈，巷弄裡的咖啡館營運9...

雄獅獨家推出兩鐵旅遊團 9月9日將啟程

環保意識普及，運具減排成為未來旅遊新趨勢，雄獅旅遊今日宣布獨家推出兩鐵旅遊團，以鐵道旅行結合鐵馬旅遊，引領旅客深入全台鄉...

王品旗下西式品牌外帶占比拉升近二成 客單價500元

王品（2727）看好台灣疫情逐步從高原期和緩下降，接著暑假旺季、為爭取客群回流，旗下四大品牌王品、夏慕尼、西堤、hot ...

TOILETPAPER怪美展25日登台！行動美術館巡迴 攜手誠品等你來搶拍

來自世界時尚之都米蘭、知名義大利攝影雜誌《TOILETPAPER》將以「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」巡迴展覽形式，於6月25日在台北華山1914文創園區夏趴登場！推薦喜歡潮流藝術、時尚文化的你，一定要前往朝聖時尚殿堂、FUN拍時尚大片，讓習慣千篇一律風格與審美疲乏的我們，足以在台灣接觸到來自義大利的衝突美學，進而擁抱新視覺、新火花衝擊心房！預售雙人優惠$540元，購票請上https://bit.ly/3jP6FfV。

恐龍熱潮統霸全台！會動的恐龍化石7月現身臺中中山堂

由AM創意製作，聯合數位文創共同主辦，全台最大、人氣最高的恐龍家庭音樂劇「Musical TARU!恐龍復活了！」今年夏天再掀恐龍熱浪！各方恐龍輪番上陣，台中公車站的恐龍彩繪、電影院恐龍重返螢幕，史上最熱門的恐龍音樂劇也即將登場！巨型恐龍化石偶和精彩歌舞演出，經歷四回巡演仍然場場爆滿。2021年「Musical TARU!恐龍復活了！」台中場受疫情影響延期，睽違一年，終於將在7/23-24震撼台中中山堂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。