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恐龍熱潮統霸全台！會動的恐龍化石7月現身臺中中山堂
由AM創意製作，聯合數位文創共同主辦，全台最大、人氣最高的恐龍家庭音樂劇「Musical TARU!恐龍復活了！」今年夏天再掀恐龍熱浪！各方恐龍輪番上陣，台中公車站的恐龍彩繪、電影院恐龍重返螢幕，史上最熱門的恐龍音樂劇也即將登場！巨型恐龍化石偶和精彩歌舞演出，經歷四回巡演仍然場場爆滿。2021年「Musical TARU!恐龍復活了！」台中場受疫情影響延期，睽違一年，終於將在7/23-24震撼台中中山堂。
高雄演出口碑爆棚，媽媽激動落淚分享
今年三月「Musical TARU!恐龍復活了！」於高雄衛武營結束演出，立即傳出熱烈迴響。滿台的歌舞場面，活靈活現的恐龍帶動現場孩子歡笑不止。到了霸王龍母子細膩情感的轉折，更飽賺全場熱淚。觀眾激動直呼：「超乎想像的細膩與深刻的感動！中西的巧妙融合，超越時空與古文明的交錯，把親情詮釋到淋漓盡致。」
恐龍復活了三度席捲臺中，今夏最適親子共賞音樂劇
AM創意2020年首次席捲臺中，獲得大小朋友滿座支持。2021年受邀至台中科學博物館「尋找恐龍大作戰」演出，再次感受到臺中觀眾的熱情！充滿異域風情的埃及艷后、博學風趣的博物館館長，在月黑風高的科博館中，一同和觀眾找尋可愛呆萌的厚頭龍。在7月中山堂的演出，全劇組已迫不及待、蓄勢待發。歡迎全家大小，首次走進劇場或是二刷，這個暑假最適合親子共賞的音樂劇，千萬不能錯過！
「Musical TARU!恐龍復活了！」 Tixfun售票網熱售中，演出詳情請查詢AM創意官網官網。
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