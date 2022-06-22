聽新聞
test
0:00 / 0:00
TOILETPAPER怪美展25日登台！行動美術館巡迴 攜手誠品等你來搶拍
來自世界時尚之都米蘭、知名義大利攝影雜誌《TOILETPAPER》將以「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」巡迴展覽形式，於6月25日在台北華山1914文創園區夏趴登場！推薦喜歡潮流藝術、時尚文化的你，一定要前往朝聖時尚殿堂、FUN拍時尚大片，讓習慣千篇一律風格與審美疲乏的我們，足以在台灣接觸到來自義大利的衝突美學，進而擁抱新視覺、新火花衝擊心房！預售雙人優惠$540元，購票請上 udn售票網。
經過不斷來回溝通，聯合數位文創把《TOILETPAPER》位於米蘭的工作室總部帶進台北華山，6月25日起至9月18日近三個月時間，原汁原味呈現超現實美學與普普風視覺風格的一座反極簡主義聖殿，帶領前來朝聖的你進入充滿荒謬美學空間，來場色彩繽紛的萬花筒世界之旅！
除此之外，主辦單位更攜手誠品生活西門店，義大利怪美展行動美術館巡迴站第二站插旗現身西門店2F場域，即日起至6月27日等你來搶拍，包準顛覆你對色彩、圖像的想像。TP怪美展登台在即，歡迎民眾搶先至西門捕捉行動美術館，並拍照打卡上傳社群號召朋友一起共襄盛舉，即可享展覽平日看展(周一至周五營業時間) $330購票優惠(全票$380)，準備於暑假進展感受「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」之時尚美，用自己方式無拘無束潮拍、隨心所欲FUN玩今夏最時尚"夏趴"的藝術特展，購票請上 udn售票網。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言