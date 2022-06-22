TOILETPAPER怪美展25日登台！行動美術館巡迴 攜手誠品等你來搶拍

來自世界時尚之都米蘭、知名義大利攝影雜誌《TOILETPAPER》將以「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」巡迴展覽形式，於6月25日在台北華山1914文創園區夏趴登場！推薦喜歡潮流藝術、時尚文化的你，一定要前往朝聖時尚殿堂、FUN拍時尚大片，讓習慣千篇一律風格與審美疲乏的我們，足以在台灣接觸到來自義大利的衝突美學，進而擁抱新視覺、新火花衝擊心房！預售雙人優惠$540元，購票請上 udn售票網 。

經過不斷來回溝通，聯合數位文創把《TOILETPAPER》位於米蘭的工作室總部帶進台北華山，6月25日起至9月18日近三個月時間，原汁原味呈現超現實美學與普普風視覺風格的一座反極簡主義聖殿，帶領前來朝聖的你進入充滿荒謬美學空間，來場色彩繽紛的萬花筒世界之旅！

「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」將於6月25日在台北華山1914文創園區夏趴登場！圖／聯合數位文創提供