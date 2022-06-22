彩色糖果般的夢幻午茶！Swarovski攜手羅森泰設計餐具
施華洛世奇（Swarovski）於今年六月米蘭設計週（Salone del Mobile）期間，發表這個奧地利水晶品牌與全球知名的瓷器品牌羅森泰（Rosenthal）攜手打造的首個餐具系列：Swarovski x Rosenthal的Signum。全系列以糖果色彩為特色，共推出綠色、粉紅色、黃色和藍色四種鮮明的色調。此聯名共推出包括茶具組、濃縮咖啡杯組和全套餐具組合，以全新的現代生活方式向餐桌擺設的藝術（l'art de la table）致敬。
Signum系列是由Swarovski創意總監Giovanna Engelbert操刀設計、與Rosenthal的瓷器專家攜手合作的成果。Swarovski品牌全新的代表性圖案「八角形符號」，反覆出現在每一件作品之中。而象徵夢幻水晶的四種糖果色餐具，均以手繪金色裝飾邊框，金色飾邊的蓋子上綴有時尚的Swarovski切割水晶、中央雕刻著Swarovski天鵝。包括茶具組、濃縮咖啡杯組和全套餐具的完整系列有綠色可供選擇，精選單品提供其他顏色的選擇，可單獨使用或是以不同配色的單品混搭。
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