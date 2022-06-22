快訊

印度禁止小麥出口：莫迪的「天下糧倉」怎圖利？

彩色糖果般的夢幻午茶！Swarovski攜手羅森泰設計餐具

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Swarovski x Rosenthal Signum系列是雙方合作的首個餐具系列。圖／施華洛世奇提供
Swarovski x Rosenthal Signum系列是雙方合作的首個餐具系列。圖／施華洛世奇提供

施華洛世奇（Swarovski）於今年六月米蘭設計週（Salone del Mobile）期間，發表這個奧地利水晶品牌與全球知名的瓷器品牌羅森泰（Rosenthal）攜手打造的首個餐具系列：Swarovski x Rosenthal的Signum。全系列以糖果色彩為特色，共推出綠色、粉紅色、黃色和藍色四種鮮明的色調。此聯名共推出包括茶具組、濃縮咖啡杯組和全套餐具組合，以全新的現代生活方式向餐桌擺設的藝術（l'art de la table）致敬。

Signum系列是由Swarovski創意總監Giovanna Engelbert操刀設計、與Rosenthal的瓷器專家攜手合作的成果。Swarovski品牌全新的代表性圖案「八角形符號」，反覆出現在每一件作品之中。而象徵夢幻水晶的四種糖果色餐具，均以手繪金色裝飾邊框，金色飾邊的蓋子上綴有時尚的Swarovski切割水晶、中央雕刻著Swarovski天鵝。包括茶具組、濃縮咖啡杯組和全套餐具的完整系列有綠色可供選擇，精選單品提供其他顏色的選擇，可單獨使用或是以不同配色的單品混搭。

Swarovski x Rosenthal的Signum系列餐具。圖／施華洛世奇提供
Swarovski x Rosenthal的Signum系列餐具。圖／施華洛世奇提供
Swarovski x Rosenthal的Signum系列餐具，綠色款提供茶具組、濃縮咖啡杯組和全套餐具的完整系列。圖／施華洛世奇提供
Swarovski x Rosenthal的Signum系列餐具，綠色款提供茶具組、濃縮咖啡杯組和全套餐具的完整系列。圖／施華洛世奇提供
Swarovski首個餐具系列以鮮明的糖果色為主要視覺。圖／施華洛世奇提供
Swarovski首個餐具系列以鮮明的糖果色為主要視覺。圖／施華洛世奇提供
Swarovski首個餐具系列以鮮明的糖果色為主要視覺。圖／施華洛世奇提供
Swarovski首個餐具系列以鮮明的糖果色為主要視覺。圖／施華洛世奇提供
Swarovski創意總監Giovanna Engelbert與Swarovski x Rosenthal Signum系列。圖／施華洛世奇提供
Swarovski創意總監Giovanna Engelbert與Swarovski x Rosenthal Signum系列。圖／施華洛世奇提供

餐具 品牌 套餐

延伸閱讀

馬辣「399元吃到飽」下午茶Buffet快閃　32款哈根達斯+莫凡彼必吃！新馬辣台中首店6/29試營運

全球75組！軒尼詩百樂廷NBA 75週年水晶瓶每組525萬元

上海解封！吳尊一家戶外脫罩運動 NeiNei修長美腿吸睛

端午4大「開運法」！特定時間洗澡、喝5杯水 貴人財運一路發

相關新聞

彩色糖果般的夢幻午茶！Swarovski攜手羅森泰設計餐具

施華洛世奇（Swarovski）於今年六月米蘭設計週（Salone del Mobile）期間，發表這個奧地利水晶品牌與...

新北板橋6間特色人氣早午餐 讓你睡飽飽也能吃好好！

饅頭蛋、蛋餅、拼盤、燉菜等美食，美好的一天就從美味的早午餐開始！

官網限定酷灰純色！HUBLOT零時差開放全球搶購全新時計

宇舶表（HUBLOT）將於官網hublot.com販售全新Big Bang Unico酷灰計時碼表，以全球零時差的公開銷...

油花媲美和牛！20家人氣餐廳參與LUMINA和羊競賽

在英國有5屆歷史的餐飲盛事「LUMINA CHALLENGE料理競賽」，今年首度於台灣舉辦，攜手2022亞洲50最佳酒吧...

郭雪芙露美肩 一招霸氣噴香水！最愛嬌蘭花草水語淡香

正式進入夏季，視覺上更要感受清涼，郭雪芙最近曝光生活照，換上粉綠色細肩帶洋裝，流露出不著痕跡的小性感，而工作忙碌的她，要...

拉桿設計超有趣！sodastream新推3款氣泡水機 首創快扣鋼瓶1秒安裝

炎炎夏日，來一杯沁涼氣泡飲超級消暑，而在近年健康、環保風潮之下，氣泡水機也成為許多民眾居家必備的生活家電之一。sodas...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。