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官網限定酷灰純色！HUBLOT零時差開放全球搶購全新時計

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
官網限定販售的HUBLOT Big Bang Unico酷灰計時碼表採金屬灰色純色設計。圖／宇舶表提供
官網限定販售的HUBLOT Big Bang Unico酷灰計時碼表採金屬灰色純色設計。圖／宇舶表提供

宇舶表（HUBLOT）將於官網hublot.com販售全新Big Bang Unico酷灰計時碼表，以全球零時差的公開銷售方式，推出限量200枚的全新時計。這枚腕表以多重工序突顯鈦金屬的銀灰色前衛造型，搭配獨家One Click單鍵快拆表帶裝置，附兩條同色系的異材質表帶，以讓人驚艷的工藝技術呈現辨識度極高的純色金屬灰外觀。

Big Bang Unico酷灰計時碼表搭載自製HUB1280飛返計時機芯，提供72小時動力儲存，可從表盤正面欣賞獨樹一格的導柱輪機制，搭配可獨立拆卸的擒縱系統橋板，讓維修與調校更為便利。純粹灰色建構的42毫米Big Bang Unico酷灰計時碼表採用輕盈的五極鈦金屬鑄造，腕表以品牌擅長的多重工序呈現單一色調的多樣性，配戴起來舒適服貼，並搭配兩條不同材質的金屬灰色表帶，一條為灰色立體結構橡膠表帶，另一條則為灰色高科技複合材質表帶，輕觸梯型按鍵即可快速更換。

美國區域的客戶可通過BitPay使用加密貨幣線上購買該款腕表。

官網限定販售的HUBLOT Big Bang Unico酷灰計時碼表，42毫米鈦金屬表殼、HUB1280飛返計時機芯，65萬1,000元，全球限量200只。圖／宇舶表提供
官網限定販售的HUBLOT Big Bang Unico酷灰計時碼表，42毫米鈦金屬表殼、HUB1280飛返計時機芯，65萬1,000元，全球限量200只。圖／宇舶表提供
官網限定販售的HUBLOT Big Bang Unico酷灰計時碼表，42毫米鈦金屬表殼、HUB1280飛返計時機芯，65萬1,000元，全球限量200只。圖／宇舶表提供
官網限定販售的HUBLOT Big Bang Unico酷灰計時碼表，42毫米鈦金屬表殼、HUB1280飛返計時機芯，65萬1,000元，全球限量200只。圖／宇舶表提供
官網限定販售的HUBLOT Big Bang Unico酷灰計時碼表，42毫米鈦金屬表殼、HUB1280飛返計時機芯，65萬1,000元，全球限量200只。圖／宇舶表提供
官網限定販售的HUBLOT Big Bang Unico酷灰計時碼表，42毫米鈦金屬表殼、HUB1280飛返計時機芯，65萬1,000元，全球限量200只。圖／宇舶表提供

腕表 美國

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