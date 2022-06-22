官網限定酷灰純色！HUBLOT零時差開放全球搶購全新時計

宇舶表（HUBLOT）將於官網hublot.com販售全新Big Bang Unico酷灰計時碼表，以全球零時差的公開銷售方式，推出限量200枚的全新時計。這枚腕表以多重工序突顯鈦金屬的銀灰色前衛造型，搭配獨家One Click單鍵快拆表帶裝置，附兩條同色系的異材質表帶，以讓人驚艷的工藝技術呈現辨識度極高的純色金屬灰外觀。

Big Bang Unico酷灰計時碼表搭載自製HUB1280飛返計時機芯，提供72小時動力儲存，可從表盤正面欣賞獨樹一格的導柱輪機制，搭配可獨立拆卸的擒縱系統橋板，讓維修與調校更為便利。純粹灰色建構的42毫米Big Bang Unico酷灰計時碼表採用輕盈的五極鈦金屬鑄造，腕表以品牌擅長的多重工序呈現單一色調的多樣性，配戴起來舒適服貼，並搭配兩條不同材質的金屬灰色表帶，一條為灰色立體結構橡膠表帶，另一條則為灰色高科技複合材質表帶，輕觸梯型按鍵即可快速更換。