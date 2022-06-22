蔣介石叫他師父 上海大亨藏畫張大千「血洗古人」曝光

蘇富比5月於香港拍賣張大千仿北宋王希孟「千里江山圖」，以港幣3.7億(台幣13.9億)的成交價落槌，不但刷新張大千拍賣紀錄，更成為蘇富比歷來最高成交價之中國書畫拍品。 保利香港本周宣布7月將拍賣張大千另一幅仿古畫作—張大千仿王詵 《連山斷磵圖》。此畫的首位藏家更是大有來頭──他是1930年代上海灘的青幫頭子黃金榮，傳說蔣介石年少闖蕩上海時，也曾磕頭拜黃金榮為師。

黃金榮本名黃錦鏞，與杜月笙、張嘯林並稱上海三大亨。青幫起源於長江蘇北地區，在1920年代通過鴉片走私崛起，與上海法租界當局互利合作，擔任維持華人秩序的角色，之後通過與國民黨合作鞏固其合法地位。

1949年國共內戰上海戰役後，81歲的黃金榮選擇留在上海。1951年，共產黨開展鎮壓反革命運動，黃金榮在報上刊登自白書，表示「願向人民坦白悔過」，要「洗清個人歷史上的汙點，重新做人」。不久，一張黃金榮在他創辦的「大世界」遊樂場前掃馬路的照片刊登於報上，震撼社會。1953年黃金榮病逝於上海，享壽85歲。

保利香港表示，黃金榮擔任上海法租界巡捕前，曾在私塾讀書，並到裱畫店當學徒，可以推測黃金榮對書畫有所認識。再加上同屬三大亨的杜月笙與張大千相識，黃金榮應有諸多場合能夠收藏張大千的畫作。此畫由現任藏家直接從黃金榮的後代手中購得。

不過在近代史上，黃金榮形象財大氣粗，當時上海流傳「黃金榮愛錢，張嘯林善打，杜月笙會做人」，從未聽聞黃金榮有收藏書畫的雅好。此幅畫作的出土，刷新黃金榮的歷史形象。

1920、30年代的上海，印刷與媒體文化盛行，提供張大千經營自我形象，提升藝術地位的機會。他在1925年的上海個展獲得空前成功，聲譽鵲起。其快速崛起的過程，其背後也與富有購藏能力的買家與展覽贊助者有關，很顯然黃金榮也是其中一人。

追溯張大千的創作生涯，在1920至1930年代，他便開始通過仿古、摹古的探索方式，試圖跳脫同時代畫家的用色風格。這幅仿宋代畫家王詵的 《連山斷磵圖》，即可視為高古青綠山水風格的探索成果。

1979年，藝術史學者傅申應美國華盛頓弗利爾美術館之聘，擔任中國美術部主任，並於1991年於美術館舉辦「血戰古人（Challenging the Past）－張大千迴顧展」。該展除了華盛頓，還在紐約、聖路易等地巡迴展出。展後出版同名圖錄專冊。 其中便有這幅仿王詵《連山斷磵圖》，被視為張大千「血戰古人」的重要例證。

1991年，傅申受台灣雄獅美術月刊邀請，闡述其策劃「血戰古人」展的理念。他指出，這是藉以說明張大千雄心萬丈向歷代古人出生入死地挑戰： 「......在他的前半生，他為了要能入於古人而血戰。 ......為了要證明他是否入古，他不惜做一個製造假畫的偽作者；在向古人挑戰的同時，還要向那些前輩畫家和鑑賞家挑戰、向全世界的專家們挑戰。」