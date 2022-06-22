聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔣介石叫他師父 上海大亨藏畫張大千「血洗古人」曝光

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
保利香港宣布7月將拍賣張大千另一幅仿古畫作—張大千仿王詵 《連山斷磵圖》。此畫的首位藏家是昔日的上海三大亨之一—青幫頭子黃金榮，傳說蔣介石年少闖蕩上海時，也曾拜黃金榮為師。圖／保利香港提供
保利香港宣布7月將拍賣張大千另一幅仿古畫作—張大千仿王詵 《連山斷磵圖》。此畫的首位藏家是昔日的上海三大亨之一—青幫頭子黃金榮，傳說蔣介石年少闖蕩上海時，也曾拜黃金榮為師。圖／保利香港提供

蘇富比5月於香港拍賣張大千仿北宋王希孟「千里江山圖」，以港幣3.7億(台幣13.9億)的成交價落槌，不但刷新張大千拍賣紀錄，更成為蘇富比歷來最高成交價之中國書畫拍品。 保利香港本周宣布7月將拍賣張大千另一幅仿古畫作—張大千仿王詵 《連山斷磵圖》。此畫的首位藏家更是大有來頭──他是1930年代上海灘的青幫頭子黃金榮，傳說蔣介石年少闖蕩上海時，也曾磕頭拜黃金榮為師。

黃金榮本名黃錦鏞，與杜月笙、張嘯林並稱上海三大亨。青幫起源於長江蘇北地區，在1920年代通過鴉片走私崛起，與上海法租界當局互利合作，擔任維持華人秩序的角色，之後通過與國民黨合作鞏固其合法地位。

1949年國共內戰上海戰役後，81歲的黃金榮選擇留在上海。1951年，共產黨開展鎮壓反革命運動，黃金榮在報上刊登自白書，表示「願向人民坦白悔過」，要「洗清個人歷史上的汙點，重新做人」。不久，一張黃金榮在他創辦的「大世界」遊樂場前掃馬路的照片刊登於報上，震撼社會。1953年黃金榮病逝於上海，享壽85歲。

保利香港表示，黃金榮擔任上海法租界巡捕前，曾在私塾讀書，並到裱畫店當學徒，可以推測黃金榮對書畫有所認識。再加上同屬三大亨的杜月笙與張大千相識，黃金榮應有諸多場合能夠收藏張大千的畫作。此畫由現任藏家直接從黃金榮的後代手中購得。

不過在近代史上，黃金榮形象財大氣粗，當時上海流傳「黃金榮愛錢，張嘯林善打，杜月笙會做人」，從未聽聞黃金榮有收藏書畫的雅好。此幅畫作的出土，刷新黃金榮的歷史形象。

1920、30年代的上海，印刷與媒體文化盛行，提供張大千經營自我形象，提升藝術地位的機會。他在1925年的上海個展獲得空前成功，聲譽鵲起。其快速崛起的過程，其背後也與富有購藏能力的買家與展覽贊助者有關，很顯然黃金榮也是其中一人。

追溯張大千的創作生涯，在1920至1930年代，他便開始通過仿古、摹古的探索方式，試圖跳脫同時代畫家的用色風格。這幅仿宋代畫家王詵的 《連山斷磵圖》，即可視為高古青綠山水風格的探索成果。

1979年，藝術史學者傅申應美國華盛頓弗利爾美術館之聘，擔任中國美術部主任，並於1991年於美術館舉辦「血戰古人（Challenging the Past）－張大千迴顧展」。該展除了華盛頓，還在紐約、聖路易等地巡迴展出。展後出版同名圖錄專冊。 其中便有這幅仿王詵《連山斷磵圖》，被視為張大千「血戰古人」的重要例證。

1991年，傅申受台灣雄獅美術月刊邀請，闡述其策劃「血戰古人」展的理念。他指出，這是藉以說明張大千雄心萬丈向歷代古人出生入死地挑戰： 「......在他的前半生，他為了要能入於古人而血戰。 ......為了要證明他是否入古，他不惜做一個製造假畫的偽作者；在向古人挑戰的同時，還要向那些前輩畫家和鑑賞家挑戰、向全世界的專家們挑戰。」

張大千 上海 香港

延伸閱讀

「黃金」驚世夫妻遭連環打 66歲龍天翔曝身體現況

帝圖2022春季拍賣會 滕王閣寫景圖領銜

霧峰舊省議會蔣介石銅像拆除 圓環將恢復原風貌

劉自然墓碑走過台美歷史與白色恐怖，卻躲不過柯市府魔掌？

相關新聞

蔣介石叫他師父 上海大亨藏畫張大千「血洗古人」曝光

蘇富比5月於香港拍賣張大千仿北宋王希孟「千里江山圖」，以港幣3.7億(台幣13.9億)的成交價落槌，不但刷新張大千拍賣紀...

油花媲美和牛！20家人氣餐廳參與LUMINA和羊競賽

在英國有5屆歷史的餐飲盛事「LUMINA CHALLENGE料理競賽」，今年首度於台灣舉辦，攜手2022亞洲50最佳酒吧...

郭雪芙露美肩 一招霸氣噴香水！最愛嬌蘭花草水語淡香

正式進入夏季，視覺上更要感受清涼，郭雪芙最近曝光生活照，換上粉綠色細肩帶洋裝，流露出不著痕跡的小性感，而工作忙碌的她，要...

拉桿設計超有趣！sodastream新推3款氣泡水機 首創快扣鋼瓶1秒安裝

炎炎夏日，來一杯沁涼氣泡飲超級消暑，而在近年健康、環保風潮之下，氣泡水機也成為許多民眾居家必備的生活家電之一。sodas...

初魚、老乾杯插旗板橋大遠百 宏匯廣場新北首店先衝一波

新北板橋大遠百、宏匯廣場近期陸續皆有餐飲品牌新進駐，讓新北人美食據點又有新選擇。宏匯廣場今年以「新北首店」的開店節奏搶下...

隨手戴的鬧鐘？Vulcain琺瑯鬧鈴表 跟腦霧說掰掰！

隨著疫情延燒，「長新冠」的情況時有所聞，不少人可能在感官、記憶受到影響，甚至不時有「腦霧」現象。除了行事曆、筆記本，如何...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。