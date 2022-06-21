油花媲美和牛！20家人氣餐廳參與LUMINA和羊競賽

在英國有5屆歷史的餐飲盛事「LUMINA CHALLENGE料理競賽」，今年首度於台灣舉辦，攜手2022亞洲50最佳酒吧第六名的INDULGE Bistro、現代澳洲料理餐廳CANVAS TAIWAN、慕軒飯店 MADISON TAIPEI HOTEL的「GUSTOSO義大利料理」等20家人氣餐廳，共同推出LUMINA限定和羊料理。即日起至7月10日，民眾只要前往「2022 LUMINA CHALLENGE料理競賽」活動網站投票，評選出夢幻的LUMINA和羊料理，就有機會抽中LUMINA和羊決賽餐會席次、LUMINA和羊保冷袋與LUMINA和羊帶蓋臀肉火鍋片等多項好禮，詳情請洽聯馥食品Facebook粉絲專頁與活動網站。

為更提升20位新世代餐飲人帶來對食材的嶄新見解，評審團陣容也非常華麗，特別邀請到Impromptu創辦人暨主廚李皞（Paul Lee）、小樂沐Le Côté LM餐廳創辦人兼亞洲最佳女主廚陳嵐舒、蘭餐廳行政主廚李信男（Nobu Lee）擔綱，透過餐飲專業且獨特慧眼進行評選。

今年「2022 LUMINA CHALLENGE料理競賽」攜手20家人氣餐廳，共同推出20道限定和羊料理，透過烹調最頂級、帶有大理石油花的6大羊肉部位——小羊菲力、小羊里肌肉、帶骨法式羊排、小羊肩、小羊肋排與帶骨小羊膝，呈現出傳奇食材LUMINA和羊的軟嫩鮮甜。

例如慕軒飯店MADISON TAIPEI HOTEL主廚蔡鎮的「LUMINA小羊肋／白豆泥 ／番石榴」，巧妙運用醃漬手法與香料點綴，肉質軟嫩清香，同時搭配紅心芭樂鮮脆口感，賦予LUMINA和羊嶄新風味。空盤komboi主廚黃兆偉的「仲夏」，將LUMINA和羊炭火直烤，搭配清爽的Chardonnay杏桃泥，並於鷹嘴豆糕中拌入北港特產黑麻油，最後撒上一抹鹽膚木增加木質的香氣。