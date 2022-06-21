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油花媲美和牛！20家人氣餐廳參與LUMINA和羊競賽

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
蘭餐廳行政主廚李信男（Nobu Lee）。圖／聯馥食品提供。
蘭餐廳行政主廚李信男（Nobu Lee）。圖／聯馥食品提供。

在英國有5屆歷史的餐飲盛事「LUMINA CHALLENGE料理競賽」，今年首度於台灣舉辦，攜手2022亞洲50最佳酒吧第六名的INDULGE Bistro、現代澳洲料理餐廳CANVAS TAIWAN、慕軒飯店 MADISON TAIPEI HOTEL的「GUSTOSO義大利料理」等20家人氣餐廳，共同推出LUMINA限定和羊料理。即日起至7月10日，民眾只要前往「2022 LUMINA CHALLENGE料理競賽」活動網站投票，評選出夢幻的LUMINA和羊料理，就有機會抽中LUMINA和羊決賽餐會席次、LUMINA和羊保冷袋與LUMINA和羊帶蓋臀肉火鍋片等多項好禮，詳情請洽聯馥食品Facebook粉絲專頁與活動網站。

為更提升20位新世代餐飲人帶來對食材的嶄新見解，評審團陣容也非常華麗，特別邀請到Impromptu創辦人暨主廚李皞（Paul Lee）、小樂沐Le Côté LM餐廳創辦人兼亞洲最佳女主廚陳嵐舒、蘭餐廳行政主廚李信男（Nobu Lee）擔綱，透過餐飲專業且獨特慧眼進行評選。

今年「2022 LUMINA CHALLENGE料理競賽」攜手20家人氣餐廳，共同推出20道限定和羊料理，透過烹調最頂級、帶有大理石油花的6大羊肉部位——小羊菲力、小羊里肌肉、帶骨法式羊排、小羊肩、小羊肋排與帶骨小羊膝，呈現出傳奇食材LUMINA和羊的軟嫩鮮甜。

例如慕軒飯店MADISON TAIPEI HOTEL主廚蔡鎮的「LUMINA小羊肋／白豆泥 ／番石榴」，巧妙運用醃漬手法與香料點綴，肉質軟嫩清香，同時搭配紅心芭樂鮮脆口感，賦予LUMINA和羊嶄新風味。空盤komboi主廚黃兆偉的「仲夏」，將LUMINA和羊炭火直烤，搭配清爽的Chardonnay杏桃泥，並於鷹嘴豆糕中拌入北港特產黑麻油，最後撒上一抹鹽膚木增加木質的香氣。

來自紐西蘭的LUMINA高地和羊由聯馥食品代理，是許多米其林餐廳指定選用的夢幻食材。LUMINA和羊為了適應紐西蘭產地溫差極大的高地氣候，具有獨特細緻的大理石花紋油花，富含純天然多元不飽和脂肪酸Omega-3，帶有溫和鮮潤的肉香、柔嫩豐潤的肉質，肉色則呈誘人的粉嫩淡紅。和羊長期食用菊苣（Chicory）也使油脂清甜毫無騷味，讓許多不嗜羊的饕客也能大飽口福，也讓廚師能夠盡情揮灑創意。

攜手國內20家人氣餐廳，「LUMINA CHALLENGE料理競賽」今年首度於台灣舉辦。圖／聯馥食品提供。
攜手國內20家人氣餐廳，「LUMINA CHALLENGE料理競賽」今年首度於台灣舉辦。圖／聯馥食品提供。
慕軒飯店MADISON TAIPEI HOTEL主廚蔡鎮的「LUMINA小羊肋／白豆泥 ／番石榴」。圖／聯馥食品提供。
慕軒飯店MADISON TAIPEI HOTEL主廚蔡鎮的「LUMINA小羊肋／白豆泥 ／番石榴」。圖／聯馥食品提供。
小樂沐Le Côté LM餐廳創辦人陳嵐舒。圖／聯馥食品提供。
小樂沐Le Côté LM餐廳創辦人陳嵐舒。圖／聯馥食品提供。
空盤komboi主廚黃兆偉的「仲夏」。圖／聯馥食品提供。
空盤komboi主廚黃兆偉的「仲夏」。圖／聯馥食品提供。
Impromptu創辦人暨主廚李皞（Paul Lee）。圖／聯馥食品提供。
Impromptu創辦人暨主廚李皞（Paul Lee）。圖／聯馥食品提供。

紐西蘭 高地 義大利

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