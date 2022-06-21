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郭雪芙露美肩 一招霸氣噴香水！最愛嬌蘭花草水語淡香
正式進入夏季，視覺上更要感受清涼，郭雪芙最近曝光生活照，換上粉綠色細肩帶洋裝，流露出不著痕跡的小性感，而工作忙碌的她，要靠什麼來讓心情更好呢？郭雪芙喜歡在居家創造香氛感，最愛的就是嬌蘭花草水語淡香水。
郭雪芙也透露自己霸氣噴香水的方法，就是把嬌蘭花草水語淡香水噴灑在空氣中，讓香水灑落在身上與周遭的空間中，整體彷彿淋了一場香水雨，可以讓自己與周遭空間都有清新香氣，而且只要是自己喜歡香味，聞起來心情也會變得更好。
今年嬌蘭花草水語淡香水系列不但換上全新包裝，也推出全新「琢白岩蘭橙花」，以義大利的橙花、木質調的岩蘭草，搭配無花果與羅勒，整體是木質調的花果香，適合夏天噴灑。
全新的花草水語淡香水系列，採用植物酒精，搭配高比例自然來源成分，還有環保填充瓶，並還推出「BEE GARDEN法式花園」全台巡迴活動，結合花草水語淡香水、皇家蜂王乳保養以及KISSKISS法式之吻唇膏為主角，最多可以獲得四重好禮。
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