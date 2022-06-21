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追憶導聆黃瑞芬 「你愛布拉姆斯嗎？」音樂會

攝影中心／ 記者陳柏亨/即時報導
普羅藝術家樂團將演出「你愛布拉姆斯嗎？」音樂會。圖/廖嘉弘提供
普羅藝術家樂團將演出「你愛布拉姆斯嗎？」音樂會。圖/廖嘉弘提供

由臺師大學音樂學院院長廖嘉弘指揮的「普羅藝術家樂團」，將於6/23晚間在臺北國家音樂廳演出「你愛布拉姆斯嗎？」音樂會。這場音樂會原規劃演出布拉姆斯第三號交響曲，並邀請普羅藝術家樂團榮譽導聆人，Zoe黃瑞芬老師為觀眾導聆。然黃瑞芬於今年一月驟逝，留下未竟的演出導聆。指揮廖嘉弘說，瑞芬的離開，讓所有認識她的人震驚與不捨，音樂會雖因應疫情調整了曲目，仍保留了當初與她敲定的節目名稱，希望能以此祝福在另一個國度的瑞芬老師。這也是這場「別具意義、沒有布拉姆斯」，「你愛布拉姆斯嗎？」音樂會的由來。

指揮廖嘉弘表示，新冠疫情未趨明朗，本次演出無論在舞台或聽眾席的安排上也多有巧思。國家音樂廳原有2022個觀賞席次，現場演出將濃縮、只開放200個聲響與視覺俱佳的座位。並同時開放樂迷購票觀賞網路直播，不受困疫情、讓音樂會無界限。

此次「你愛布拉姆斯嗎？」音樂會，將以舒伯特經典絃樂鉅作《死與少女》拉開序幕，並以馬勒第五號交響曲第四樂章小柔板為音樂會終曲。廖嘉弘與參與演出的音樂家朋友們，邀請樂迷朋友一同聆賞，以此套曲目獻給長期陪伴普羅藝術家樂團推廣音樂的Zoe黃瑞芬老師，祈願與她在不同的世界持續傳遞音樂之美。

購票資訊:

現場票券https://reurl.cc/41Dzr3

線上直播票券https://reurl.cc/x9bmae

廖嘉弘(左二)指揮的「普羅藝術家樂團」，將演出「你愛布拉姆斯嗎？」音樂會。保留節目名稱來追憶導聆黃瑞芬(左一)。圖/廖嘉弘提供
廖嘉弘(左二)指揮的「普羅藝術家樂團」，將演出「你愛布拉姆斯嗎？」音樂會。保留節目名稱來追憶導聆黃瑞芬(左一)。圖/廖嘉弘提供

音樂會 疫情 藝術家

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