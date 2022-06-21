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拉桿設計超有趣！sodastream新推3款氣泡水機 首創快扣鋼瓶1秒安裝

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
3款sodastream新氣泡水機DUO、ART、TERRA上市推組合優惠，購買登錄再抽Dyson吹風機、Coway飲水機。圖／恆隆行提供
3款sodastream新氣泡水機DUO、ART、TERRA上市推組合優惠，購買登錄再抽Dyson吹風機、Coway飲水機。圖／恆隆行提供

炎炎夏日，來一杯沁涼氣泡飲超級消暑，而在近年健康、環保風潮之下，氣泡水機也成為許多民眾居家必備的生活家電之一。sodastream今年一次澎湃推出3款新機DUO、ART以及TERRA，皆搭載全球首創快扣鋼瓶，每款各有不同使用設計特色，滿足民眾想要暢快補充水分，又想要展現獨特個性風格的需求。歡慶快扣新機上市，更推出水瓶、風味糖漿組合優惠，購買氣泡水機並登錄，再抽Dyson吹風機、Coway飲水機等萬元實用家電。

全新3款主機DUO、ART以及TERRA都不需插電，搭載全新快扣鋼瓶，只須拉下機器內建鋼瓶把手，一秒即可完成鋼瓶安裝、更換。在外觀設計上更是全面革新，其中DUO擁有創新的不鏽鋼裝瓶容器設計，搭配鎖扣式裝瓶，為新品中唯一同時適用玻璃水瓶與水滴型塑膠水瓶的機款。而ART則是採用亮面與啞光拼接機身，圓弧設計搭配質感復古造型，使用創新拉桿按壓設計，可客製化打氣量，為喜歡手動控制的使用者帶來驚喜，但目前在台只推出黑、白雙色，稍嫌可惜。極簡時尚設計款TERRA最輕巧，使用橫紋面板材質設計，簡約俐落的視覺感，按鈕加大配置，讓每一次按壓更加直覺、輕鬆省力，同步推出純淨白及迷霧藍配色，清爽色系讓人愛不釋手，不論是居家歡聚使用，或是全家大小一起放鬆外出旅遊、野餐、露營，都能隨時隨地都能享用到最好的氣泡口感體驗。

sodastream新款氣泡水機DUO系列，簡約流線外型，搭配獨特鎖扣式裝瓶設計，有太空黑、典雅白可選擇。圖／恆隆行提供
sodastream新款氣泡水機DUO系列，簡約流線外型，搭配獨特鎖扣式裝瓶設計，有太空黑、典雅白可選擇。圖／恆隆行提供
sodastream新款氣泡水機ART系列，獨特拉桿設計，強化手打氣泡的樂趣。圖／恆隆行提供
sodastream新款氣泡水機ART系列，獨特拉桿設計，強化手打氣泡的樂趣。圖／恆隆行提供
sodastream新款氣泡水機TERRA系列，加大按鈕按壓使用不費力，輕便不需插電，野餐露營戶外活動必備神器。圖／恆隆行提供
sodastream新款氣泡水機TERRA系列，加大按鈕按壓使用不費力，輕便不需插電，野餐露營戶外活動必備神器。圖／恆隆行提供

飲水機 露營

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