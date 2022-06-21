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初魚、老乾杯插旗板橋大遠百 宏匯廣場新北首店先衝一波
新北板橋大遠百、宏匯廣場近期陸續皆有餐飲品牌新進駐，讓新北人美食據點又有新選擇。宏匯廣場今年以「新北首店」的開店節奏搶下一波話題，板橋大遠百近期也引進首家吃到飽餐廳「MOMO Paradise」，下半年還有4家品牌依序開幕。
宏匯廣場今年「新北首店」餐廳包括5月有「一風堂」拉麵、6月有「初魚鮨」、「初魚鐵板燒」雙品牌進駐一樓，開幕後饕客絡繹不絕造訪，緊接著七樓8月中有「乾杯」、「黑毛屋」進駐，繼去年底「點點心」進駐宏匯廣場後，同集團品牌「忠青商行 」也計畫在今年9月進駐七樓，同樣為新北首店，在10月周年慶前到位。
板橋大遠百繼「MOMO Paradise」進駐7樓後，滿足在地人喜歡的吃到飽超值美食，接下來包括引進「了凡油雞飯麵」，在B1與「添好運」一起打造為雙品牌店型，預計7月10日開幕；10月則有「初魚鐵板燒」進駐2樓；12月還有「老乾杯」日式燒肉與「黑毛屋」進駐11樓，接棒原本EN和食的位置。
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