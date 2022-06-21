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方便外籍人士 中華郵政ATM即日起新增日本等4國語言

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
中華郵政今表示，即日起在全國超過3190台郵政自動櫃員機(以下簡稱ATM)新增日文、印尼文、越南文及泰文等4國語言。圖／中華郵政提供
中華郵政今表示，即日起在全國超過3190台郵政自動櫃員機(以下簡稱ATM)新增日文、印尼文、越南文及泰文等4國語言。圖／中華郵政提供

為了營造友善服務環境，中華郵政今表示，即日起在全國超過3190台郵政自動櫃員機(以下簡稱ATM)新增日文、印尼文、越南文及泰文等4國語言，提供ATM存款、提款、轉帳、繳費及餘額查詢等常用功能支援多國語言操作介面。

中華郵政表示，從民國78年起，台灣開始陸續引進外籍移工，根據勞動部統計，截至110年底，外籍移工人數已達到67萬人，其中印尼籍23.7萬人(約占 35%)、越南籍23.4萬人(約占 35%)、泰國籍5.7萬人 (約占 8.5%)。此外，根據內政部移民署統計，日本籍在台居留人數亦超過1.5萬人。

中華郵政表示，因此這次選定日文、印尼文、越南文及泰文等四國語言，作為ATM新增外國語，以滿足不同使用者的需求。

中華郵政表示，現行郵政ATM操作介面已有中文、英文、日文、印尼文、越南文及泰文等語系，支援逾八成以上在台外籍人士的母語。

中華郵政 印尼 越南

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