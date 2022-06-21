英式香氛創造療癒感　Perfumer H推夏季香氛、日常系列

時序正式入夏，在煩悶的夏天裡，更需要清爽帶點振奮精神的香氣來療癒身心，來自英國的香氛品牌Perfumer H，在仲夏推出5款新香氛，以及3款居家蠟燭，還有首度推出的精油、洗手乳、香皂的療癒生活系列，讓充滿多樣化的英式森林氣息，環繞著日常。

Perfumer H的調香師Lyn Harris，是少數接受正統培訓的調香師，所調製的香氣都來自於自然素材，新推出的仲夏5種香氣，來自於英國清晨、森林與生活記憶，每款香氣都能找到獨特的個人風格。

夏季5款香氛以「Bergamot．佛手柑」揭開序幕，柑橘香中帶來花果味道，帶來安定寧神的祝福氣氛；「Ink．墨水」則是以木質調為主，巧妙以松木、香根草與紙莎草，帶出內斂帶點墨水感的香氣；「Rain Cloud．雨雲」則呈現出雨後綻放花器的空氣感，佛手柑結合局花香調，以及主調的茉莉、橙花、鳶尾花，輔以琥珀及白麝香，洋溢雨中漫步的幸褔感。

「Smoke．煙」帶點東方風格的氣味，帶點潮濕的泥土味，還有野生藥草的香料，給人一種寧靜的回味感；「Leather．皮革」為清新又陶醉的薰苔感，佛手柑、薰衣草與玫瑰香氣相互堆疊，穩重中帶點爽朗熱情感。

三款夏季蠟燭各有不同風格，「Rose．玫瑰」以淡雅的幸福感，揭開夏日的浪漫；「Ink．墨水」是Perfumer H的招牌香氣，微苦中帶有深深的意象與含意；「Smoke．煙」以敦厚的氣息，凝聚了一家人的心。