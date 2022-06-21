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隨手戴的鬧鐘？Vulcain琺瑯鬧鈴表 跟腦霧說掰掰！
隨著疫情延燒，「長新冠」的情況時有所聞，不少人可能在感官、記憶受到影響，甚至不時有「腦霧」現象。除了行事曆、筆記本，如何記住重要事情？Vulcain推出新款1950年代總統表，不僅有鬧鈴功能提醒重要事件，面盤再經大明火琺瑯工藝加持，為實用也添增賞玩樂趣。
新款腕表使用了品牌自製的Cricket V-10手上鍊機芯，並裝載於39毫米的精鋼表殼之中。機芯共由165個零件組成，並具備雙發條盒結構。其中鬧鈴的功能設定可透過兩點鐘方向的按鈕，並以一根細長的指針指示鬧鈴設定時間，最長可發出宛如蟋蟀般的鳴響、秒數最長可達約20秒。
39毫米的面盤上，底層面盤經過精雕的波浪紋路修飾，同時上層再覆蓋了藍色的琺瑯釉料，在經過約800至900度不等的「大明火」燒烤後，凝結而成眼前的美艷冷凝藍色。除了全球限量10只，背面並刻有限量編號，訂價則為27萬8,000元。不想錯過重要事情？且為自己、也為人生，訂下重要的提醒聲響吧！
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