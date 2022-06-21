世界宗教博物館生死晝夜特展 沈浸式體驗傳遞生命價值

世界宗教博物館今起推出「生死晝夜：於死亡中前行」特展，內容結合酷炫科技與多媒材巧思，讓民眾在知識與沈浸式體驗中想像生與死，在這疫情與戰爭時刻，盼給民眾帶來新生與治癒自我的契機，讓人獲得重生的療癒，燃起生命的希望。

宗博館指出，近來正值疫情與戰爭改變許多人生命時刻，因此安排透過一場未知的旅程，想像死後世界的種種可能，展場中「無字天書式」的無數提問，讓觀眾自我省思、找到人生方向，傳遞生命教育的價值、各宗教的大愛與良善。

「知乎晝夜，則了生死」館長馬幼娟表示，這次特展呈現不同宗教的死後世界觀，宗教信仰在死亡及死後這個階段，提出各式各樣的想像和解釋；她認為，人之所以畏懼死亡，並不單是害怕，更是因為心裡有著對重要的人來不及說出口的話語，或是對意外、未知世界的忐忑不安，藉著探索死亡，給自己一次與自己和解、與愛的人和解的機會。

讀墨（Readmoo）電子書執行長龐文真也在臉書推薦，以互動多媒體解釋死亡在各宗教間的異同，觀展者在歷經一場「死亡」之旅後，可以了解如何重生、自由，值得到館體驗一場從出生到死亡之間的各宗教旅程。

宗博館教育推廣組主任王乙甯解釋，特展在6月21日夏至日開展的緣由，是因為夏至平均分配了一年的24個節氣，期待大家以平等看待晝夜，以平常心面對生死，用積極正面態度，不忌諱談論死亡這個議題。