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「巧克力」女孩怎麼搭？小威廉絲三種造型 閃耀露一手

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
小威廉絲透過不同顏色與手上表款搭配，輕鬆展現了力與美的種種可能。圖 / 翻攝自 ig （合成圖）
小威廉絲透過不同顏色與手上表款搭配，輕鬆展現了力與美的種種可能。圖 / 翻攝自 ig （合成圖）

膚色曬成小麥色或黝黑，已經是當代時尚的健康指標之一。雖然部分女孩也追求白皙，但健康的小麥或巧克力膚色如何穿搭？網球名將「小威」Serena Williams近日秀出多組穿搭，無論是深藍色、白色或橄欖綠，透過不同顏色與手上表款搭配，輕鬆展現了力與美的種種可能。

其中橄欖綠色連身針織洋裝被小威廉絲搭配了金質、綠色面盤的皇家橡樹鑽表，深藍色的另一套洋裝，小威廉絲則選擇了與義大利設計師Carolina Bucci合作、具有鏡面七彩「Tapisserie」格紋的皇家橡樹腕表，黑色陶瓷加上虹彩的多變視覺，展現出小威廉絲豐富的個人魅力。

而愛彼近日並在官方instagram釋出最新表款與訊息：在一身全白色洋裝造型中，小威廉絲戴上了一款11.59系列的白金面盤全鑲鑽表款，這只41毫米、白金表殼的表款使用了自動上鍊機芯，表款並且在面盤、表冠、表耳、表殼側邊鑲嵌了總計近1,200顆明亮式切割鑽石。小威廉絲的巧克力膚色，在穿上全白色洋裝後更顯健康，而面盤全鑲鑽的表款，更在簡潔中閃耀著無限光芒。同系列另有玫瑰金搭配面盤全鑲鑽款式，同樣使用自動上鍊機芯、41毫米與鑲嵌近1,200顆鑽石，訂價同為314萬8,000元。

巧克力或小麥膚色也想打扮得明亮耀眼？參考看看小威廉絲嘍！

11.59系列玫瑰金面盤全鑲鑽腕表，訂價314萬8,000元。圖 / 愛彼提供
11.59系列玫瑰金面盤全鑲鑽腕表，訂價314萬8,000元。圖 / 愛彼提供
藍寶石水晶表面被打造成穹頂形狀，從側邊欣賞更能領略線條的曼妙婀娜。
藍寶石水晶表面被打造成穹頂形狀，從側邊欣賞更能領略線條的曼妙婀娜。
小威廉絲透過不同顏色與手上表款搭配，輕鬆展現了力與美的種種可能。圖 / 翻攝自 ig （合成圖）
小威廉絲透過不同顏色與手上表款搭配，輕鬆展現了力與美的種種可能。圖 / 翻攝自 ig （合成圖）
41毫米的11.59白金腕表面盤中，鑲嵌了合計612顆明亮式切割鑽石、總重約2.30克拉。圖 / 愛彼提供
41毫米的11.59白金腕表面盤中，鑲嵌了合計612顆明亮式切割鑽石、總重約2.30克拉。圖 / 愛彼提供
小威廉絲的巧克力膚色，在穿上全白色洋裝後更顯健康，而面盤全鑲鑽的表款，更在簡潔中閃耀著無限光芒。圖 / 翻攝自 ig （合成圖）
小威廉絲的巧克力膚色，在穿上全白色洋裝後更顯健康，而面盤全鑲鑽的表款，更在簡潔中閃耀著無限光芒。圖 / 翻攝自 ig （合成圖）
小威廉絲以深藍色洋裝搭配具鏡面七彩「Tapisserie」格紋的皇家橡樹腕表，展現出多變的虹彩魅力。圖 / 愛彼提供
小威廉絲以深藍色洋裝搭配具鏡面七彩「Tapisserie」格紋的皇家橡樹腕表，展現出多變的虹彩魅力。圖 / 愛彼提供

巧克力 小麥 鑽石

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