南台灣首間「TOM FORD BEAUTY」獨家進駐新光三越台南新天地

隨著國際精品熱賣，精品美妝由於更容易入手，近年也相當炙手可熱。TOM FORD BEAUTY首度插旗南台灣，南台灣首間TOM FORD精品美妝獨家進駐新光三越台南新天地即日起登場。開幕期間獨家推出「TOM FORD私人調香迷你珍藏組」僅於台南新天地首賣。

TOM FORD私人調香迷你珍藏禮盒，一次囊括三種明星私人調香：收藏了最代表TOM FORD靈魂的皮革調香氛「FABULOUS」、最甜

美誘人的「LOST CHERRY」以及最性感奢華的「禁忌玫瑰」，可優雅時髦、可性感誘人，一次擁有。

全台首賣還有「TOM FORD設計師系列蔚藍海岸淡香精」，透過檸檬、杜松漿果、桃金孃的結合，彷彿清新沁涼的海水拍打在岸上，微風帶來的絲柏、松針的溫暖氣息，有如閃耀的湛藍海水搭配著綠葉的迷人香氛。

此外，TOM FORD全新限量彩妝新品首推「TOM FORD太陽親吻系列限量彩妝」將於7月1日全新限量上市，揉合珊瑚與古銅調慵懶躍上臉龐，為妝容撒上日落餘暉。「TOM FORD太陽親吻系列限量彩妝-紅毯超性感唇膏」全新5色唇膏，包含朦朧橙色、暮色玫瑰、夏夜緋紅、波光晚霞、日暮焦糖。

底妝則有「TOM FORD高級訂製底妝系列」以及頂級保養「TOM FORD完美肌膚R系列」，讓南台灣消費者就近就可買得到TOM FORD的精品美妝香氛。