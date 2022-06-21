名廚林泉領軍 TASTE by MMHG月餅與燒烤組預購8折起

由名廚林泉（Richie Lin）所領軍的MUME餐飲集團（MUME Hospitality Group）旗下品牌「TASTE by MMHG」，今年中秋推出「星月典藏」與「茗月共賞」兩款星級質感月餅禮盒，旗下泰式家常料理餐廳baan也推出「泰baan街邊燒烤組」，即日起至7月31日止於官網（https://taste.mmhg.co/）開放預購，預購期間月餅享8折優惠，「泰baan街邊燒烤組」優惠價每組1,280元。

「星月典藏」與「茗月共賞」兩款期間限定月餅禮盒，由林泉主廚監製研發，保留了傳統廣式月餅的經典，同時運用茶食佐茶與風味搭配學，將台灣獨特茶香與在地水果融入禮盒，以全新意象詮釋傳統滋味，每口都能吃到經典及創新激發出完美結合的精緻風味。

「星月典藏」精緻月餅禮盒售價1,980元，共包括4種口味、每種口味兩入。「伯爵柴燻桂圓」與「烏龍蜜漬青梅」創新結合台灣茶湯與特色果物，以傳統廣式月餅皮包著淡雅茶香與微酸果肉，內餡豆沙綿密、果丁口感細緻，口感層次豐富。廣式經典口味「金沙奶黃流心」與「秘製XO醬」，揉和主廚在香港、台灣居住的記憶，打造極致港味中秋。

「茗月共賞」與米其林餐廳御用茶品牌「萃釅」聯名，結合精緻餐飲（Fine Dining）常見的佐茶風味學（Tea Pairing），內有月餅4入與茶葉，售價1,680元。由萃釅專業侍茶師精選台灣特有的「紫芽山茶」，木質茶香優雅內斂，入口之後果香濃厚，以茶的清、香、甘，襯托出月餅更多層次滋味。「茗月共賞」搭配經典香濃「金沙奶黃流心」與鮮香鹹辣「秘製XO醬」口味，採用減糖配方享食低負擔，甜鹹兼俱、雙重享受。

禮盒設計圍繞著東方山水元素，外盒上蓋以傳統中式建築的鏤空窗花方式雕琢，打開映入眼簾的是四款別具食材特色元素的手繪設計，有代表奶黃的圓月、茶香、海味、青梅與桂圓，拼裝成一幅別具匠心的山水畫，更以柔和、低對比的粉綠與粉膚色拼接作為主色調，清新典雅。

除了中秋月餅，MUME餐飲集團旗下曼谷米其林餐盤泰式餐廳也推出中秋烤肉限定「泰baan街邊燒烤組」，由baan主廚精選4種肉品——泰式牛橫隔膜、泰式街邊梅花豬、紅咖哩中里肌、秘製沙嗲雞腿丁，切割成能保持肉質最佳口感的大小，佐以baan獨門手工醬料醃製，打造地道泰式烤肉大餐，售價每組1,380元。