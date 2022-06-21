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101歲國寶王清霜獲行政院文化獎 典藏品價格1億元

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣漆藝大師王清霜（左三）獲行政院文化獎。圖／南投縣政府提供
南投縣漆藝大師王清霜（左三）獲行政院文化獎。圖／南投縣政府提供

南投縣漆藝大師王清霜獲國家最高文化成就「行政院文化獎」，南投縣長林明溱今天到王清霜家中祝賀，致贈「漆藝國寶、光耀南投」字畫，感謝王清霜對提升台灣工藝發展的重大貢獻。

王清霜創作80多年獲獎無數，2007年獲頒國家工藝成就獎、2009年登錄為南投縣傳統藝術-漆工藝保存者、2010年獲頒國家重要傳統藝術-漆工藝保存者、2014年獲頒第三屆國家文化資產保存獎、2016年總統頒發二等景星勳章，去年創作500號巨幅漆畫作品「天人合一」，經台灣工藝研究發展中心典藏委員評議典藏價格為1億元。

林明溱說，王清霜大師高齡101歲，他投入漆藝創作80多年，至今仍持續創作，兒子與孫子也都跟隨他的腳步投入漆藝發展，可說是漆藝世家，更是南投縣的榮耀，希望王清霜將優秀的技藝傳承下去。

王清霜說，他一路走來見證台灣工藝發展，最大的願望就是能將漆工藝發揚光大，感謝縣長和鄉親的關心與祝福。

王清霜是台灣赴日研習漆藝第一人，精通各種漆藝技法，尤其「高蒔繪」技法無人能及，是獨具個人特色漆藝技術。其子王賢民、王賢志及孫子王峻偉皆延續其漆藝之創作、推廣與教學。

他出生於1922年，16歲時就讀台中工藝專修學校漆工科，3年後因成績優異赴日深造，白天就讀日本東京美術學校（現東京藝術大學），晚上在東京圖案專門學院、精華美術學院學習畫畫，假日學習雕塑，墊定良好的藝術創作基礎。

3年後回國先後任職於台中工藝專修學校、手工業推廣中心，之後與當代工藝大師顏水龍在草屯鎮創辦南投縣工藝研究班（國立台灣工藝研究所），對漆藝發展及傳承的付出不遺餘力。

南投縣長林明溱（右二）今天代表南投鄉親，致贈字畫恭賀漆藝大師王清霜（左三）獲行政院文化獎。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱（右二）今天代表南投鄉親，致贈字畫恭賀漆藝大師王清霜（左三）獲行政院文化獎。圖／南投縣政府提供

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