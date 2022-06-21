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遠百慶祝55周年 全台12店限時12天百貨全館優惠齊發

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
今年適逢遠東百貨55周年，遠百全台12店自6月23日起至7月4日推出「遠百55周年」檔期。圖／遠百提供
今年適逢遠東百貨55周年，遠百全台12店自6月23日起至7月4日推出「遠百55周年」檔期。圖／遠百提供

遠東百貨今年邁入第55周年，隨著近期國內確診數逐日下降，遠百全台12店自6月23日起至7月4日推出「遠百55周年」檔期，百貨服飾、名品當日累計5,500送550、獨家加送100元指定主題餐廳券；保健器材單筆滿5,000送500；大家電單筆滿1萬送1,000；指定主題餐廳單筆滿2,000送200。

另外，6月23日起至7月4日持9大銀行信用卡全館單筆分6期刷5,500送200，6月23日起至6月27日持11大銀行信用卡國際精名品分6期刷1萬元送500元。除了全館回饋外，遠百也號召各大品牌推出「遠百55歡慶價」商品。6月23日至8月9日期間遠百App會員於全館當日消費滿550元即有機會抽中遠百商品券5萬元（10名)、1萬元（10名）以及HG點數500點等一系列優惠。

遠百營運長林彰豐指出，經過上半年疫情影響，今年4月百貨母親節檔期受創，5月中開始業績逐漸上揚，今年6月相較於去年同期正逢三級警戒，全台百貨業表現都挺好。截至目前遠百已止跌轉正，1至6月既有店成長6％，若加入今年1月中旬開幕的竹北店，遠百成長18%。

遠百竹北店今年1月中旬開幕後表現亮眼，至今業績已做做到近29億，超越原訂目標。尤其是GUCCI相當受到在地客歡迎，據了解，GUCCI目前已提前做到一年預估的業績。由於GUCCI在遠百竹北為包款配件專門店，在買氣業績一路飛衝後，明年GUCCI也計畫擴大店型，可望比現在面積大一倍。

板橋大遠百截至目前全館業績小幅成長，同樣是精品買氣強、業績成長17%，化妝品以香氛為主力，多家香氛品牌成長20%以上。今年也陸續引進不少新品牌，後續將有伊萊克斯大家電進駐，餐飲部份7樓新引進MOMO Paradise成為板橋大遠百第一家吃到飽餐廳，後續還包括引進了凡油雞飯麵，在B1與添好運一起打造為雙品牌店型，預計7月10日開幕；10月則有初魚鐵板燒進駐2樓；12月有老乾杯與黑毛屋進駐11樓。

遠百55周年也捲袖做公益，有感近期血庫缺血，號召企業員工與民眾一起挽袖捐血挺醫療，另外，遠百全台12店也號召同仁和專櫃廠商一起響應淨灘，全台公益串聯。

台中大遠百MICHAEL KORS粉色帆布平底鞋，推薦價5,500元。圖／遠百提供
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