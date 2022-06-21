玄彬Loro Piana鞋上身 變身風格時髦水手
隨著夏日的來到，一雙能遊走於城市、度假、海灘的休閒鞋益發重要。Loro Piana發表新款2022春夏鞋履形象廣告，並邀請到韓國超人氣男神玄彬氣質示範多套造型，變身風格好「腳」色。
玄彬2021年先以《秘密花園》走紅、2020年因《愛的迫降》獲得百想藝術大賞男子人氣賞，今年三月並和孫藝珍走入婚姻、羨煞眾人。而玄彬也在2021年成為品牌的首位韓國品牌大使，今年四月時更身著品牌聯名T恤展現簡約但時髦的機場時尚，今日品牌更一次發表超過30多張形象照，在多套造型中，玄彬時而與黃色超跑合照並以白色長褲搭配Knitted Walk麂皮休閒鞋，時而以條紋短褲、鴨舌帽與深藍色長袖上衣展現多層次穿搭，帶來航海、渡假的愜意氛圍。
Loro Piana的Open Walk與Summer Walk兩種鞋型的靈感都來自水手航海時穿著的鞋履得到啟發，白色鞋底除了是以特殊工法結合天然橡膠、高科技產品打造，輕盈且防滑，同時不易隨溫度變化而變形。其中Open Walk屬於無繫繩的高筒設計、穿脫方便，同時還有襯裡、無襯裡兩種選擇，適合不同季節穿著；Summer Walk則屬於莫卡辛鞋，鞋款多數結構皆以手工製造，加上輕盈而柔軟的特質，將能在城市、沙灘間，風格自由切換。
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