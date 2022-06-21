玄彬Loro Piana鞋上身 變身風格時髦水手

隨著夏日的來到，一雙能遊走於城市、度假、海灘的休閒鞋益發重要。Loro Piana發表新款2022春夏鞋履形象廣告，並邀請到韓國超人氣男神玄彬氣質示範多套造型，變身風格好「腳」色。

玄彬2021年先以《秘密花園》走紅、2020年因《愛的迫降》獲得百想藝術大賞男子人氣賞，今年三月並和孫藝珍走入婚姻、羨煞眾人。而玄彬也在2021年成為品牌的首位韓國品牌大使，今年四月時更身著品牌聯名T恤展現簡約但時髦的機場時尚，今日品牌更一次發表超過30多張形象照，在多套造型中，玄彬時而與黃色超跑合照並以白色長褲搭配Knitted Walk麂皮休閒鞋，時而以條紋短褲、鴨舌帽與深藍色長袖上衣展現多層次穿搭，帶來航海、渡假的愜意氛圍。