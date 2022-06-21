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訂好鬧鐘！人氣動漫《SPY×FAMILY》聯名UNIQLO系列這天開賣
UNIQLO總能緊抓流行脈動，每每推出新品都能找來時下最炙手可熱、話題品牌合作。為了迎接暑假到來，就獻上爆紅動漫《SPYxFAMILY間諜家家酒》、《美少女戰士》等聯名UT系列，預料也將掀起一波搶購風潮。
日本動漫受歡迎程度，早就是世界公認，而UNIQLO也樂於推出相關的服飾產品，過去就曾與《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》等人氣角色合作，今年則是由《SPYxFAMILY間諜家家酒》接棒。這部登上Netflix全球排行榜的動畫，敘述一名身為間諜的男性、另一位工作是殺手的女性，以及一個能讀心的超能力者女孩，三人互相隱瞞真實身分所組成的虛假家庭的喜劇，題材特殊又符合當前的社會觀，因此爆紅。這次UT聯名系列以動畫中獨特標誌和印花為特色，主角群都成為T恤上的圖案之外，最受到矚目的就是女兒角色安妮亞頭像出現在口袋中，並搭配學校所授予代表傑出成就的Stella星星圖案，絕對是粉絲必買款，預計6月27日開賣。為了紀念《美少女戰士》迎來30周年，全新的聯名UT系列，不僅加入主角月野兔變身的經典場景以及仙子剪影的設計，其寵物兼好夥伴露娜背影也一起躍上T恤。
而H&M則是自6月22日起全台14家實體門市，同步舉辦夏季特賣，包括實穿基本款與充滿度假氛圍的百搭單品，都能以親民價輕鬆入手，全面低至5折起。根據H&M透露，這波特賣將會持續到7月中旬，而且同樣每周都會更新不同品項，也是上半年折扣最低的一次。而且男、女裝多數都是符合當季穿搭的短袖為主，童裝更有成套販售的下殺價格，無論什麼年紀都能買到超值單品。
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