買1晚送1晚、再贈千元餐飲券！高雄漢來推暑假最強優惠
暑假即將到來，加上疫情見曙光，國旅市場回溫，各飯店卯足全力搶攻暑假市場。漢來飯店即日起至7/14推出「迎解封暑假早鳥住房專案」，於此前入住雙人精緻客房一晚即加送一晚，再贈送1,000元漢來美食餐飲券，第二晚可使用至12/30，每房均含兩客海港自助式早餐、免費使用健身房及露天泳池。
漢來飯店副總經理陳素娟表示，近日的詢問電話較以往增加兩成多，可感受到國旅需求市場開始發酵；此專案也是漢來飯店搶攻暑假市場歷年來最大優惠，7/14前入住雙人精緻客房即再送一晚，第二晚可使用至12/30，專案價5,660元，加贈漢來美食餐飲券1,000元，比業界買一送一更划算。
專案包括安排漢來甫裝修完成的全新精緻客房，可體驗智能語音管家─小美犀的魅力，另含4客價值2,200元的海港自助式早餐，以及加贈1,000元美食餐飲券，可直接用於飯店全館13家中、西、日式餐廳。
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