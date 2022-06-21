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Gucci HA HA HA 古馳聯名Harry Styles友情萬歲！

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Gucci HA HA HA系列部分商品將於10月於台北101 Gucci專門店獨家販售。圖／古馳提供
Gucci HA HA HA系列部分商品將於10月於台北101 Gucci專門店獨家販售。圖／古馳提供

Gucci （古馳）推出最新Gucci HA HA HA系列，源自Gucci創意總監Alessandro Michele與英國唱作家兼演員Harry Styles的友誼，以創意互相激盪的火花。系列名稱HA HA HA結合「Harry」和「Alessandro」兩個名字的首個字母，同時代表「笑臉」表情符號的擬聲詞：兩人Michele和Styles多年來互傳短訊，就常常以 「hahaha」這個新造詞語作句子收結，是兩位老友情誼的象徵。部分商品將於10月於台北101 Gucci專門店獨家販售。

「Harry對時裝擁有獨到的觸覺。他穿搭的方式有別於大眾對品味和常識的標準及單一乏味的潮流， 這種能力和識見使我明白到時裝造型是差異和力量的催化劑，」Alessandro Michele說這次的合作，「源於我們的一通電話，當時我建議跟他攜手創作一個『夢幻衣櫥』，將無數怪誕的念頭結合，成為充滿童趣的創意想像。」

因此，備受期待的Gucci HA HA HA系列結合了手作工藝細節、英式裁縫、以及兩人鍾愛的歷史元素和素材，如1970年代的流行文化和波希米亞文化：設計破格的威爾斯格紋雙襟大衣、剪裁合度的西裝、牛仔褲、用色獨特的絲絨西裝、印花睡衣和保齡球衫、連帽襯裡大衣和風衣，以及飾有皮革束帶的蘇格蘭百褶裙等，以從容有趣、自由奔放的態度，破除當代時裝流於形式的配搭，同時突顯男士服飾在形態上的歷史進程和重要性。

Gucci HA HA HA系列是古馳和Harry Styles的聯名系列。
Gucci HA HA HA系列是古馳和Harry Styles的聯名系列。
Gucci HA HA HA系列部分商品將於10月於台北101 Gucci專門店獨家販售。圖／古馳提供
Gucci HA HA HA系列部分商品將於10月於台北101 Gucci專門店獨家販售。圖／古馳提供
Gucci HA HA HA系列匯聚不同元素，彰顯兩位藝術家的創作態度和特質。圖／古馳提供
Gucci HA HA HA系列匯聚不同元素，彰顯兩位藝術家的創作態度和特質。圖／古馳提供
Gucci HA HA HA系列部分商品將於10月於台北101 Gucci專門店獨家販售。圖／古馳提供
Gucci HA HA HA系列部分商品將於10月於台北101 Gucci專門店獨家販售。圖／古馳提供
Gucci HA HA HA系列。圖／古馳提供
Gucci HA HA HA系列。圖／古馳提供
Gucci HA HA HA系列是古馳和Harry Styles的聯名系列。圖／古馳提供
Gucci HA HA HA系列是古馳和Harry Styles的聯名系列。圖／古馳提供

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