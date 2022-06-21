Gucci HA HA HA 古馳聯名Harry Styles友情萬歲！

Gucci （古馳）推出最新Gucci HA HA HA系列，源自Gucci創意總監Alessandro Michele與英國唱作家兼演員Harry Styles的友誼，以創意互相激盪的火花。系列名稱HA HA HA結合「Harry」和「Alessandro」兩個名字的首個字母，同時代表「笑臉」表情符號的擬聲詞：兩人Michele和Styles多年來互傳短訊，就常常以 「hahaha」這個新造詞語作句子收結，是兩位老友情誼的象徵。部分商品將於10月於台北101 Gucci專門店獨家販售。

「Harry對時裝擁有獨到的觸覺。他穿搭的方式有別於大眾對品味和常識的標準及單一乏味的潮流， 這種能力和識見使我明白到時裝造型是差異和力量的催化劑，」Alessandro Michele說這次的合作，「源於我們的一通電話，當時我建議跟他攜手創作一個『夢幻衣櫥』，將無數怪誕的念頭結合，成為充滿童趣的創意想像。」