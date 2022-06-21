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Gucci HA HA HA 古馳聯名Harry Styles友情萬歲！
Gucci （古馳）推出最新Gucci HA HA HA系列，源自Gucci創意總監Alessandro Michele與英國唱作家兼演員Harry Styles的友誼，以創意互相激盪的火花。系列名稱HA HA HA結合「Harry」和「Alessandro」兩個名字的首個字母，同時代表「笑臉」表情符號的擬聲詞：兩人Michele和Styles多年來互傳短訊，就常常以 「hahaha」這個新造詞語作句子收結，是兩位老友情誼的象徵。部分商品將於10月於台北101 Gucci專門店獨家販售。
「Harry對時裝擁有獨到的觸覺。他穿搭的方式有別於大眾對品味和常識的標準及單一乏味的潮流， 這種能力和識見使我明白到時裝造型是差異和力量的催化劑，」Alessandro Michele說這次的合作，「源於我們的一通電話，當時我建議跟他攜手創作一個『夢幻衣櫥』，將無數怪誕的念頭結合，成為充滿童趣的創意想像。」
因此，備受期待的Gucci HA HA HA系列結合了手作工藝細節、英式裁縫、以及兩人鍾愛的歷史元素和素材，如1970年代的流行文化和波希米亞文化：設計破格的威爾斯格紋雙襟大衣、剪裁合度的西裝、牛仔褲、用色獨特的絲絨西裝、印花睡衣和保齡球衫、連帽襯裡大衣和風衣，以及飾有皮革束帶的蘇格蘭百褶裙等，以從容有趣、自由奔放的態度，破除當代時裝流於形式的配搭，同時突顯男士服飾在形態上的歷史進程和重要性。
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