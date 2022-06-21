《聰明鎮》正式開拍 首部改編伊藤潤二作品華語影集卡司曝光

《聰明鎮》出品方代表參與開鏡儀式。圖／奇蹟映畫所提供

新恐怖懸疑影集《聰明鎮》改編自日本恐怖漫畫大師伊藤潤二作品集，由奇蹟映畫所製作，出品方集結台灣大哥大股份有限公司、聯合數位文創股份有限公司、中國信託創業投資股份有限公司、樂到家國際娛樂股份有限公司、爵士電影製作公司（馬來西亞）、天使放大股份有限公司以及相聚國際股份有限公司。

日前舉行開鏡儀式，導演謝駿毅、製作人徐國倫率演員梁詠琪、陳姸霏、余杰恩、鄭煒齡、劉修甫、潘綱大以及宋柏緯著戲服熱鬧出席。女主角梁詠琪首次接演台劇，闊別台灣三年，她相當期待這次的演出拍攝，也表示很想念這裡的觀眾和朋友。伊藤潤二更驚喜現身開鏡祝福影片，為劇組加油打氣。導演謝駿毅感性表示：「在眾人的努力下，我們才得以讓伊藤潤二老師的作品在影集裡創造出另一種獨特的生命。」

《聰明鎮》開鏡前夕，伊藤潤二特別錄製影片為導演及劇組送上祝福，片中他親切以中文打招呼並唸出聰明鎮劇名，伊藤潤二表示：「很高興我的作品即將改編成真人影集《聰明鎮》，在籌備的過程中，看見謝導演及主創團隊的認真努力，無論是選角、美術造型設計、場景建立及道具等，我都感到相當興奮與期待。在此預祝劇組拍攝順利，也非常期待未來能夠來到台灣和大家見面，期待影集大獲成功。」

女主角梁詠琪完成隔離後首度現身，由於疫情關係已近三年沒有來台灣，她曾以電影《心動》獲金馬獎最佳女主角提名，這是第一次參與台劇演出，飾演一心為了讓女兒陳姸霏重考上好學校，不惜捨棄一切換取機會的單親母親。梁詠琪表示：「第一次看到劇本就被這個極具挑戰性的單親媽媽角色吸引，我一直希望能擴大自己的戲路，對此次演出非常期待。聰明鎮故事驚悚懸疑、引人入勝，加上要拍攝出伊藤潤二老師的風格，對整個製作團隊來說，都是一個極大的挑戰，很榮幸能參與其中。」

梁詠琪在進組前三個月開始研究劇本、為角色的心理狀態做準備，務求盡最大努力達到演出要求。梁詠琪說：「所以在入境隔離期間也沒懶著，每天看新聞報導和讀劇本，希望盡快融入環境，與各演員能自然交流，讓演出更到位。期待觀眾能看到一個從未見過的梁詠琪。」

《聰明鎮》女主角梁詠琪（右）首度演出台劇，挑戰扮單親媽與女兒陳姸霏相依為命。圖／奇蹟映畫所提供

飾演女兒的陳姸霏非常喜歡劇本，她直呼：「和 Gigi 姐第一次見面是視訊，讀本時就被她的專業圈粉，至今仍覺得不可思議可以跟她同台演出，我已經準備好全力以赴。」

製作人徐國倫表示：「影集角色都是一時之選，經過劇組的精心打造後，希望呈現給觀眾耳目一新的感受，請容許我們先賣個關子，角色樣貌將隨著開拍後陸續釋出，敬請耐心期待。」

謝駿毅導演對這次的演員組合相當有信心，他表示：「Gigi 的表演功力毋庸置疑，在第一次視訊的過程中，她對劇本及角色的想法與我一拍即合；陳姸霏在試鏡過程中，讓我看到她與眾不同的表演靈活度。」而其他的年輕演員，都是外型搶眼，又極具表演張力的新生代演員，「這次出演的角色難度都非常高，期待跟他們一起創造出令人印象深刻的表演。」

影集中除了原著漫畫家伊藤潤二的故事原型及改寫，更增添了原創故事線及原創角色。為求完美呈現伊藤潤二獨特的世界觀，幕後主創團隊邀來《返校》金馬獎最佳美術設計王誌成、《月老》金馬獎最佳視覺效果嚴振欽、《臉》金馬獎最佳造型設計王佳惠，還有《誰是被害者》攝影師劉至桓和《俗女養成記 2》攝影師李清迪，以及《紅衣小女孩》特效化妝師張甫丞、楊以君等優秀團隊加入。

共同出品方台灣大哥大新媒體副總經理李芃君表示：「非常看好這部 IP 影視化作品，MyVideo 上有很多伊藤潤二老師的粉絲，相信這部富含創造力的劇集會讓觀眾十分驚艷 !」；聯合數位文創董事長李彥甫表示：「伊藤潤二的作品在台灣相當受歡迎，看過《聰明鎮》的劇本後，更加期待影集作品以及後續的商業發展機會。」；中信創投文創投資中心表示：「期待台灣優秀團隊，將日本知名 IP 真人化演出，鑲嵌本土元素，創造出令人驚艷的作品。」；樂到家國際娛樂總經理郝柏翔表示：「從小就是伊藤老師的粉絲，這次影集有幸能合作，真的是夢想成真！期待最終影視化成果。」；爵士電影董事總經理吳佩玲表示：「第一次看到《聰明鎮》的劇本時真的被驚訝到了，這部影集有很大的潛力，非常有信心它能衝出亞洲市場。」天使放大表示：「《聰明鎮》將創造台劇的新面貌，期待影集後續衍生授權帶動的五感體驗！」；相聚國際管理合夥人劉于遜表示：「期待在主創團隊的全力用心製作下，衷於原創、成就新經典！」

《聰明鎮》由謝駿毅執導與編劇，余沛、鄭雅嵐共同編劇，堅強卡司集結梁詠琪、陳姸霏、余杰恩、許曦文、鄭煒齡、劉修甫、潘綱大、宋柏緯以及喬湲媛，更多精彩卡司將陸續公布。導演謝駿毅信心滿滿的說：「我們有最棒的原型、最精緻的劇本、最合適的演員，以及電影級規格的幕後黃金陣容，相信一定可以把平面的伊藤潤二帶到立體的世界中。」