台中歌劇院女力爆棚 三高層推動國際策展

【台灣醒報特派員劉東皋台中報導】台中國家歌劇院女力爆棚，3位高階主管皆為女性。歌劇院藝術總監邱瑗21日宣布重要人事案，將新增一名副總監鄢繼嬪，與現任副總監汪虹進行分工。鄢繼嬪具有國際藝術交流及策展經驗，未來在節目部、藝術教育部等業務將委以重任。

邱瑗再獲續聘

邱瑗4年前接下台中歌劇院藝術總監一職，今年再獲董事會續聘。她表示，她從不熟悉台中到如今地盤擴展愈大，也愈熟悉台中藝術市場情況。曾有國家兩廳院與國家交響樂團執行長資歷的邱瑗自許，4年內為藝術創作者與工作者打造了跨域創作、實驗與實踐的展演平台，翻新中台灣的藝文生活。

新任副總監鄢繼嬪曾任職駐紐約文化單位10年，回國後任職於文化部文化交流司，早年也曾任職於台中港區藝術中心與葫蘆墩文化中心。自東海美術系畢業後赴英國萊斯特大學就讀博物館學研究所，具有策展與藝術行政經驗。

延攬副總監充實陣容

對於邱瑗對她的期望，她表示，在她於紐約生活的10多年見過與接觸過國際藝術節的經驗，邱瑗希望台中歌劇院可以與國際知名非典型場館的連結與合作，她可以與過去有過合作經驗與相契合的場館單位快速連結、建立合作關係。

早年曾任紙風車文教基金會副執行長、綠光劇團行政總監的汪虹表示，自疫情發生以來，駐店各營業單位業績確實下滑許多，目前的顧客服務部就是過去市場開發部，如何將一般民眾吸引進館，並留住台北下來的人才，是她未來工作思考的重點之一。

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