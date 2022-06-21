快訊

侯友宜稱「恩恩送醫全依中央規定」 羅一鈞回應了

獨／違規牌照「起死回生」！新北警爆集體貪汙弊案 檢調搜索涉案分局

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三創生活推「科技農業」展 魚菜共生在家打造開心農場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
即日起至7月5日，於三創生活1樓「十二立方」打造居家智慧農場「魚菜共生展」。圖／三創生活提供
即日起至7月5日，於三創生活1樓「十二立方」打造居家智慧農場「魚菜共生展」。圖／三創生活提供

疫情長期抗戰的氛圍下，讓民眾外食的需求相對減少，居家自煮的頻率大幅提升，也越來越注重健康飲食生活。三創生活從科技的角度思考，攜手台中專營魚菜共生專業技術的禾州科技，即日起至7月5日，首度於1樓「十二立方」打造了居家智慧農場「魚菜共生展」，讓處於都會區的消費者，透過科技養殖與栽種技術，結合能源再生，在家就能輕鬆享受健康的蔬菜。另外，三創生活也同步邀請匯集韓國美食的「韓味不二—韓國物產展」以及各種文創手作的「愛手創」同步進駐，讓消費者在學習科技農業知識外，可以順手帶走韓國道地美食及各色精緻手作商品，為防疫生活增添更多樂趣。

魚菜共生技術，是以健康無毒為主軸，開發設計出都市各式家庭客製化的大小型設備，可免除氣候因素，讓農業科技導入家庭生活，於家中體驗植物種植及養魚的樂趣。此次現場展出共有多款設備（2款戶外款、6款室內款，適合放置於玄關、客廳或廚房）包括立體菜多多植物架、圓形網孔立體植物架、桌上型魚菜共生系統，及壁掛水培機等，讓民眾實際近距離了解與感受。即日起至6月30日活動期間，於現場出示三創會員App會員畫面，並於三創生活FB、蔬果綠GreenFun—魚菜共生FB粉專及現場拍照打卡，即贈蔬菜乙把（數量有限、贈完為止）；展覽期間的週末更推出小農夫土耕教學課程，讓國小一～三年級學童體驗農業種植的樂趣。

而針對長期支持三創生活的會員，三創生活於即日起至7月6日，推出全館「會員感謝祭」檔期活動，無論新舊會員都有專屬的優惠，包含舊會員招募新會員點數立即贈、點數5倍、消費滿額點數放大活動、會員平日免費停車、來店禮、滿額禮，以及消費滿額抽大獎等多項活動，讓會員好逛、好買又有得拿。

即日起至7月5日，三創生活於1樓「十二立方」同步推出「魚菜共生展」、「韓味不二—韓國物產展」以及「愛手創」3種風格展。圖／三創生活提供
即日起至7月5日，三創生活於1樓「十二立方」同步推出「魚菜共生展」、「韓味不二—韓國物產展」以及「愛手創」3種風格展。圖／三創生活提供
桌上型魚菜共生系統，展示家中植物種植及養魚的樂趣。圖／三創生活提供
桌上型魚菜共生系統，展示家中植物種植及養魚的樂趣。圖／三創生活提供

疫情

延伸閱讀

陽明交大開心農場DIYGreen 打造零廢棄循環型都市農園

安永推防疫即時補給箱 滿足一周居家菜單

徵收價高、產權難釐清 社區志工自己「拼圖」做公園

居家防疫該如何自「煮」健康管理？營養師教你3招挑選食物，控血糖助減重食材大公開

相關新聞

透視深淺對比 與愛共舞的空間協奏曲

曾獲得第二屆普立茲克建築獎的墨西哥建築大師Luis Barragán說過一句話：「建築的生命源於它的美，一個問題如果有不同的解決方法，其中傳遞給使用者情感的就是建築。」

《聰明鎮》正式開拍 首部改編伊藤潤二作品華語影集卡司曝光

新恐怖懸疑影集《聰明鎮》改編自日本恐怖漫畫大師伊藤潤二作品集，由奇蹟映畫所製作，出品方集結台灣大哥大股份有限公司、聯合數位文創股份有限公司、中國信託創業投資股份有限公司、樂到家國際娛樂股份有限公司、爵士電影製作公司（馬來西亞）、天使放大股份有限公司以及相聚國際股份有限公司。日前舉行開鏡儀式，導演謝駿毅、製作人徐國倫率演員梁詠琪、陳姸霏、余杰恩、鄭煒齡、劉修甫、潘綱大以及宋柏緯著戲服熱鬧出席。女主角梁詠琪首次接演台劇，闊別台灣三年，她相當期待這次的演出拍攝，也表示很想念這裡的觀眾和朋友。伊藤潤二更驚喜現身開鏡祝福影片，為劇組加油打氣。導演謝駿毅感性表示：「在眾人的努力下，我們才得以讓伊藤潤二老師的作品在影集裡創造出另一種獨特的生命。」

影／不是哈味！官方認證：獨家香蕉口味珍珠粉圓亮相

屏東縣政府為紀念二峰圳開工百年，結合產學界引用二峰圳伏流水開發10款特色加工品，縣長潘孟安今天主持新品發表會，從高檔氣泡...

台中歌劇院女力爆棚 三高層推動國際策展

台中國家歌劇院女力爆棚，3位高階主管皆為女性。歌劇院藝術總監邱瑗21日宣布重要人事案，將新增一名副總監鄢繼嬪，與現任副總監汪虹進行分工。鄢繼嬪具有國際藝術交流及策展經驗

三創生活推「科技農業」展 魚菜共生在家打造開心農場

疫情長期抗戰的氛圍下，讓民眾外食的需求相對減少，居家自煮的頻率大幅提升，也越來越注重健康飲食生活。三創生活從科技的角度思...

地板權威帶路：戶外木地板 這樣選不踩雷

台灣作為海島型國家，並位於副熱帶地區與最大的海陸交界處，不僅潮濕多雨，擁有炎熱的夏季並擁有較為顯著的季節變化。在這塊自然資源豐饒多變的島嶼上，其中到了炎熱夏季，會讓人特別想走出房門，在露台上或庭院裡稍稍吹風透氣，並且賞覽戶外風景。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。