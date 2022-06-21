三創生活推「科技農業」展 魚菜共生在家打造開心農場

疫情長期抗戰的氛圍下，讓民眾外食的需求相對減少，居家自煮的頻率大幅提升，也越來越注重健康飲食生活。三創生活從科技的角度思考，攜手台中專營魚菜共生專業技術的禾州科技，即日起至7月5日，首度於1樓「十二立方」打造了居家智慧農場「魚菜共生展」，讓處於都會區的消費者，透過科技養殖與栽種技術，結合能源再生，在家就能輕鬆享受健康的蔬菜。另外，三創生活也同步邀請匯集韓國美食的「韓味不二—韓國物產展」以及各種文創手作的「愛手創」同步進駐，讓消費者在學習科技農業知識外，可以順手帶走韓國道地美食及各色精緻手作商品，為防疫生活增添更多樂趣。

魚菜共生技術，是以健康無毒為主軸，開發設計出都市各式家庭客製化的大小型設備，可免除氣候因素，讓農業科技導入家庭生活，於家中體驗植物種植及養魚的樂趣。此次現場展出共有多款設備（2款戶外款、6款室內款，適合放置於玄關、客廳或廚房）包括立體菜多多植物架、圓形網孔立體植物架、桌上型魚菜共生系統，及壁掛水培機等，讓民眾實際近距離了解與感受。即日起至6月30日活動期間，於現場出示三創會員App會員畫面，並於三創生活FB、蔬果綠GreenFun—魚菜共生FB粉專及現場拍照打卡，即贈蔬菜乙把（數量有限、贈完為止）；展覽期間的週末更推出小農夫土耕教學課程，讓國小一～三年級學童體驗農業種植的樂趣。