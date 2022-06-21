OKmart獨家推「石二鍋冬瓜檸檬冰沙、陶板屋桑椹醋冰沙」

明天（6月21日）就是夏至，冰品銷售逐步成長，其中冰沙、雪糕類最受消費者歡迎。OKmart看準高溫消暑商機，獨家推出王品集團「被耽誤的的冰沙」新品，包含「石二鍋冬瓜檸檬冰沙」、「陶板屋桑椹醋冰沙」；日本北海道人氣雪糕也再推新品，分別是Niseko北海道雪糕的巧酥口味、紅豆煉乳口味，還能搭配冰品優惠活動，省荷包涼涼吃。

OKmart獨家引進王品集團的「石二鍋冬瓜檸檬冰沙」、「陶板屋桑椹醋冰沙」，甫上架就引來網友們熱烈討論，王品集團更被網友們號稱「被餐廳耽誤的飲料店」，現在只要走進超商就能喝，即日起至6月29日可享任選2件6折優惠。

「石二鍋冬瓜檸檬冰沙」採用檸檬原汁與純正冬瓜磚熬者冬瓜茶，依黃金比例調配混和，香甜冬瓜味搭配清爽檸檬汁，交織出沁涼消暑的酸甜滋味，售價65元；「陶板屋桑椹醋冰沙」則是用餐前必喝的開胃飲品，帶有淡淡桑椹香氣與酸甜口感，售價65元。

OKmart搶先開賣來自日本北海道的知名雪糕品牌Niseko，繼招牌的北海道白色情人雪糕、牛奶煉乳濃心雪糕之後，再推出全新的「Niseko北海道牛奶巧酥雪糕」與「Niseko北海道紅豆煉乳雪糕」讓消費者嘗鮮，即日起至6月29日可享第2件6折。