Sony夏季優惠送很大 指定新款電視最高回饋破12,000元

搶攻夏季購物商機，每年都會在暑假來臨前推出新一波優惠的Sony，今年搶在重點新品BRAVIA XR系列上市後，為消費者獻上首波夏季優惠大放送！即日起至8月14日止，推出一系列最新人氣影音商品優惠，購買最新BRAVIA XR指定機種即可獲得最高價值3,000元的超商虛擬商品卡、頂級無線揚聲器SRS-RA3000或是可智慧優化觀看品質的全新話題配件BRAVIA CAM；活動期間購買全系列BRAVIA機種更可享單/多件式環繞音響獨家加價購優惠，另外還有人氣藍牙耳機系列最高省千元，打造最理想的居家與個人影音娛樂享受現在正是時候。

Sony BRAVIA XR系列年度最新機種包括備受矚目的MASTER Series 8K Mini LED Z9K、4K OLED A95K（QD-OLED）及A90K系列，高階4K Mini LED X95K、4K LED X90K、4K OLED A80K和入門推薦款4K LED X85K等系列機種，已於5月底起陸續在台上市，而Z9K、A95K及A80K系列則將於7月下旬發售，搭配年度夏季優惠活動，凡購買即可獲得最高價值達3,000元的超商虛擬商品卡，選購指定機種更可將價值9,590元的SRS-RA3000頂級無線揚聲器，或是升級電視智慧功能的BRAVIA CAM專用外置鏡頭配件（價值5,990元）一起帶回家。

而針對喜愛觀看影集電影的使用者，Sony今年在台正式推出BRAVIA CORE影音平台，不僅具備數百部來自索尼影業的精彩作品，更是目前擁有最多IMAX Enhanced影片的影音服務，並支援以高達80Mbps的速度播放。現在購買BRAVIA Google TV全系列機種還可免費體驗MyVideo、friDay影音及KKTV等平台獨家觀看方案14～45天，盡享高畫質影音內容。