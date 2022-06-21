疫情回穩人潮回溫 遠百：今年至今業績成長18%

遠東百貨邁入55週年，以全台串聯公益活動、優質折扣商品，以及買千送百回饋，遠百表示，北部與疫情共存的心理比較穩定，5月中就明顯觀察到來客數增加，今年至4月底都還是衰退，5月底業績已經持平，至今既有店業績成長6%，若連同竹北店成長高達18%。

遠百表示，今年前3個月疫情本來表現不錯，但4月疫情爆發後，業績明顯衰退，上半年最大檔期母親節更是大受衝擊，但民眾已經逐漸接受與疫情共存的，因此6月的業績已經明顯回升，今年新展店的竹北店業績比預期好，至今近30億元，要達到全年目標55億元不成問題，

遠百也說，今年適逢成立55週年，特地推出「55週年慶」，祭出消費滿5500元送550元的優惠，回饋主力鎖定百貨服飾、保健器材及大家電，在暑假來臨前，整裝準備樂一夏，還有家庭必備的大家電和保健器材。

遠百表示，由於今年沒有三級警戒，人員管控沒有那麼嚴格，12天檔期要挑戰15億元，更響應公益活動，要捐血5500袋，派出550人進行淨灘活動。